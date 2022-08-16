Путин: США пытаются затянуть конфликт на Украине

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин обвинил Штаты в затягивании конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США всеми силами стараются затянуть конфликт на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступавший перед участниками X Московской конференции по международной безопасности.

«Ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт. И точно так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке», — подчеркнул президент России. Трансляция выступления велась на телеканале «Россия 24».

Глава государства пояснил, что, таким образом, Штаты уготовили украинцам судьбу «пушечного мяса» и готовы пожертвовать Украиной. Он также обвинил США в шантаже независимых государств.

Спецоперация России на Украине проходит вынужденно. Основные цели — демилитаризация, денацификация территории, а также спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик от участившихся обстрелов ВСУ и нацбатов.

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США всеми силами стараются затянуть конфликт на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступавший перед участниками X Московской конференции по международной безопасности. «Ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт. И точно так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке», — подчеркнул президент России. Трансляция выступления велась на телеканале «Россия 24». Глава государства пояснил, что, таким образом, Штаты уготовили украинцам судьбу «пушечного мяса» и готовы пожертвовать Украиной. Он также обвинил США в шантаже независимых государств. Спецоперация России на Украине проходит вынужденно. Основные цели — демилитаризация, денацификация территории, а также спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик от участившихся обстрелов ВСУ и нацбатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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