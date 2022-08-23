МИД РФ: Великобритания готовит провокации против России

Мария Захарова предупредила о диверсии со стороны Великобритании в отношении коммерческого суда Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Великобритания готовит медиавбросы о якобы недовольстве России заключенными сделками по украинскому зерну, а также готовит «диверсию в отношении одного из коммерческих судов». Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Западники не намерены довольствоваться декларативными заявлениями, а планируют провокационные действия с целью очернить Россию в глазах мирового сообщества. В частности, готовится медиавброс о том, что Москва якобы недовольна результатами продовольственной сделки по морским поставкам украинского зерна и готовит диверсию в отношении одного из коммерческих судов», — заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. Она подчеркнула, что Россия выполняет договоренности, заключенные между Россией, Украиной, Турцией и ООН, о безопасном вывозе зерна из украинских портов.

Представитель МИД предостерегла западные страны от провокаций. «Наша страна остается ответственным и активным участником „Группы двадцати“. США и их союзникам не удастся опорочить Россию в глазах наших партнеров из числа дружественных стран в рамках данного авторитетного объединения», — заключила она.

Захарова подчеркнула, что заявления властей Великобритании — это «русофобский вброс». По ее словам, Лондон впал в отчаяние в попытках навязать остальному миру, что Россия находится в изоляции. Это одно из проявлений усилий западных стран ограничить участие России в международных организациях, таких как G20, уверила Захарова. Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что у России нет морального права участвовать в «Большой двадцатке». Кандидат в британские премьеры Риши Сунак призывал не пускать президента России Владимира Путина на саммит G20.

Договоренности между Россией, Украиной, Турцией и ООН о безопасном вывозе зерна из украинских портов были подписаны 22 июля. Всего было подписано два документа: первый предусматривает снятие ограничений на экспорт российских удобрений, второй затрагивает план вывоза украинского зерна из украинских черноморских портов, цитирует министра обороны РФ Сергея Шойгу телеканал 360.