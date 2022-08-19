Кандидат в премьеры Британии призвал не пускать Путина на G20

19 августа 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

Владимир Путин приглашен на G20 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак призвал не пускать президента РФ Владимира Путина на саммит G20. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на его представителя. «Риши Сунак призвал G20 запретить Владимиру Путину встречи до тех пор, пока Россия не прекратит спецоперацию на Украине», — пишет британское издание The Independent. Саммит G20 запланирован на 15 ноября. Индонезия пригласила Путина на G20 в качестве главы государства-участника клуба, также позвали украинского лидера Владимира Зеленского для установления контакта с Россией. Ранее Путин обсудил подготовку к саммиту «Большой двадцатки» с главой Индонезии Джоко Видодои. По его словам, президент России лично сказал ему, что приедет на G20, который пройдет на Бали.

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак призвал не пускать президента РФ Владимира Путина на саммит G20. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на его представителя. «Риши Сунак призвал G20 запретить Владимиру Путину встречи до тех пор, пока Россия не прекратит спецоперацию на Украине», — пишет британское издание The Independent. Саммит G20 запланирован на 15 ноября. Индонезия пригласила Путина на G20 в качестве главы государства-участника клуба, также позвали украинского лидера Владимира Зеленского для установления контакта с Россией. Ранее Путин обсудил подготовку к саммиту «Большой двадцатки» с главой Индонезии Джоко Видодои. По его словам, президент России лично сказал ему, что приедет на G20, который пройдет на Бали.