Шойгу объяснил замедление темпов спецоперации РФ

24 августа 2022 в 12:25 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу рассказал о спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Замедление темпов спецоперации на Украине — оправданное решение, ведь Россия пытается минимизировать жертвы среди мирных граждан. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. «В ходе спецоперации мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права. Делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно», — отметил он на совещании министров обороны стран ШОС, пишет РИА «Новости». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские солдаты спасают мирных граждан от обстрелов ВСУ и нацбатов; избегая жертв среди мирного населения, поражают объекты военной инфраструктуры, техники и вооружения украинских войск и боевиков.

Замедление темпов спецоперации на Украине — оправданное решение, ведь Россия пытается минимизировать жертвы среди мирных граждан. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. «В ходе спецоперации мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права. Делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно», — отметил он на совещании министров обороны стран ШОС, пишет РИА «Новости». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские солдаты спасают мирных граждан от обстрелов ВСУ и нацбатов; избегая жертв среди мирного населения, поражают объекты военной инфраструктуры, техники и вооружения украинских войск и боевиков.