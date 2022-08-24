YouTube навсегда заблокировал канал «Камаза» из-за санкций

Видеохостинг YouTube заблокировал канал компании «Камаз». Причиной этого стали введенные против компании санкции. Об этом сообщает ТАСС.
«YouTube заблокировал официальный аккаунт российского автопроизводителя „Камаз“. Блокировка аккаунта пожизненная и связана с применением санкций против компании», — передает издание со ссылкой на компанию. Корреспондент URA.RU проверил информацию, канал действительно заблокирован.
YouTube уже блокировал каналы российских компаний в связи с санкциями. В начале августа был бессрочно заблокирован канал компании «Ростех», передает RT. Западные страны ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Целью спецоперации, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация Украины, а также защита населения республик Донбасса.
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