YouTube навсегда заблокировал канал «Камаза» из-за санкций

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Канал стал не первым, который блокируют из-за санкций против РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Видеохостинг YouTube заблокировал канал компании «Камаз». Причиной этого стали введенные против компании санкции. Об этом сообщает ТАСС.

«YouTube заблокировал официальный аккаунт российского автопроизводителя „Камаз“. Блокировка аккаунта пожизненная и связана с применением санкций против компании», — передает издание со ссылкой на компанию. Корреспондент URA.RU проверил информацию, канал действительно заблокирован.

YouTube уже блокировал каналы российских компаний в связи с санкциями. В начале августа был бессрочно заблокирован канал компании «Ростех», передает RT. Западные страны ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Целью спецоперации, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация Украины, а также защита населения республик Донбасса.

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Видеохостинг YouTube заблокировал канал компании «Камаз». Причиной этого стали введенные против компании санкции. Об этом сообщает ТАСС. «YouTube заблокировал официальный аккаунт российского автопроизводителя „Камаз“. Блокировка аккаунта пожизненная и связана с применением санкций против компании», — передает издание со ссылкой на компанию. Корреспондент URA.RU проверил информацию, канал действительно заблокирован. YouTube уже блокировал каналы российских компаний в связи с санкциями. В начале августа был бессрочно заблокирован канал компании «Ростех», передает RT. Западные страны ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Целью спецоперации, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация Украины, а также защита населения республик Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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