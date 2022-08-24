YouTube навсегда заблокировал канал «Камаза» из-за санкций

24 августа 2022 в 15:17 Размер текста - 17 +

Канал стал не первым, который блокируют из-за санкций против РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Видеохостинг YouTube заблокировал канал компании «Камаз». Причиной этого стали введенные против компании санкции. Об этом сообщает ТАСС. «YouTube заблокировал официальный аккаунт российского автопроизводителя „Камаз“. Блокировка аккаунта пожизненная и связана с применением санкций против компании», — передает издание со ссылкой на компанию. Корреспондент URA.RU проверил информацию, канал действительно заблокирован. YouTube уже блокировал каналы российских компаний в связи с санкциями. В начале августа был бессрочно заблокирован канал компании «Ростех», передает RT. Западные страны ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Целью спецоперации, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация Украины, а также защита населения республик Донбасса.

Видеохостинг YouTube заблокировал канал компании «Камаз». Причиной этого стали введенные против компании санкции. Об этом сообщает ТАСС. «YouTube заблокировал официальный аккаунт российского автопроизводителя „Камаз“. Блокировка аккаунта пожизненная и связана с применением санкций против компании», — передает издание со ссылкой на компанию. Корреспондент URA.RU проверил информацию, канал действительно заблокирован. YouTube уже блокировал каналы российских компаний в связи с санкциями. В начале августа был бессрочно заблокирован канал компании «Ростех», передает RT. Западные страны ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Целью спецоперации, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация Украины, а также защита населения республик Донбасса.