Чиновники из Италии ищут экстрасенса для своей работы

24 августа 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

В Италии экстрасенса наняли для поиска воды Фото: Николай Нетунаев © URA.RU Власти Италии наняли экстрасенса для поиска источников воды в период засухи в стране. Об этом сообщает газета La Stampa. «Власти итальянского города Баярдо в северной области Лигурия наняли экстрасенса для поиска источников воды в условиях серьезной засухи», — уточняет газета. Как уточняет издание, мэр города заявил о том, что прорицатель «уже нашел воду в пяти местах». Идея нанять экстрасенса принадлежала специально нанятому властями города консультанту. «Отчаянный шаг, если Счетная палата возражает, я плачу из своего кармана», — пояснил он. Ранее RT писали о том, как скептики разоблачают экстрасенсов. В свою очередь, иранский ясновидящий рассказал, как может закончиться спецоперация на Украине, сообщает MK .

Власти Италии наняли экстрасенса для поиска источников воды в период засухи в стране. Об этом сообщает газета La Stampa. «Власти итальянского города Баярдо в северной области Лигурия наняли экстрасенса для поиска источников воды в условиях серьезной засухи», — уточняет газета. Как уточняет издание, мэр города заявил о том, что прорицатель «уже нашел воду в пяти местах». Идея нанять экстрасенса принадлежала специально нанятому властями города консультанту. «Отчаянный шаг, если Счетная палата возражает, я плачу из своего кармана», — пояснил он. Ранее RT писали о том, как скептики разоблачают экстрасенсов. В свою очередь, иранский ясновидящий рассказал, как может закончиться спецоперация на Украине, сообщает MK.