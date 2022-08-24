Чиновники из Италии ищут экстрасенса для своей работы

Власти Италии наняли экстрасенса для поиска источников воды в период засухи в стране. Об этом сообщает газета La Stampa.
«Власти итальянского города Баярдо в северной области Лигурия наняли экстрасенса для поиска источников воды в условиях серьезной засухи», — уточняет газета. Как уточняет издание, мэр города заявил о том, что прорицатель «уже нашел воду в пяти местах». Идея нанять экстрасенса принадлежала специально нанятому властями города консультанту. «Отчаянный шаг, если Счетная палата возражает, я плачу из своего кармана», — пояснил он.
Ранее RT писали о том, как скептики разоблачают экстрасенсов. В свою очередь, иранский ясновидящий рассказал, как может закончиться спецоперация на Украине, сообщает
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