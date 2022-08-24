Чиновники из Италии ищут экстрасенса для своей работы

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Антон Симаков гадает на набережной, гадание, карты таро
В Италии экстрасенса наняли для поиска воды Фото:

Власти Италии наняли экстрасенса для поиска источников воды в период засухи в стране. Об этом сообщает газета La Stampa.

«Власти итальянского города Баярдо в северной области Лигурия наняли экстрасенса для поиска источников воды в условиях серьезной засухи», — уточняет газета. Как уточняет издание, мэр города заявил о том, что прорицатель «уже нашел воду в пяти местах». Идея нанять экстрасенса принадлежала специально нанятому властями города консультанту. «Отчаянный шаг, если Счетная палата возражает, я плачу из своего кармана», — пояснил он.

Ранее RT писали о том, как скептики разоблачают экстрасенсов. В свою очередь, иранский ясновидящий рассказал, как может закончиться спецоперация на Украине, сообщает MK.

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Власти Италии наняли экстрасенса для поиска источников воды в период засухи в стране. Об этом сообщает газета La Stampa. «Власти итальянского города Баярдо в северной области Лигурия наняли экстрасенса для поиска источников воды в условиях серьезной засухи», — уточняет газета. Как уточняет издание, мэр города заявил о том, что прорицатель «уже нашел воду в пяти местах». Идея нанять экстрасенса принадлежала специально нанятому властями города консультанту. «Отчаянный шаг, если Счетная палата возражает, я плачу из своего кармана», — пояснил он. Ранее RT писали о том, как скептики разоблачают экстрасенсов. В свою очередь, иранский ясновидящий рассказал, как может закончиться спецоперация на Украине, сообщает MK.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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