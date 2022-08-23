На месте ДТП правоохранители проводят проверку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижневартовске депутат городской думы Павел Елин попал в ДТП на внедорожнике Infinity. Информацию об этом URA.RU подтвердил сам Елин.

«Обычное ДТП, двигался в сторону улицы Дружбы Народов, передо мной выехала машина, которая хотела повернуть во дворы. Тормозить было уже некогда, поэтому решил уйти маневром. Насколько смог, увернулся от этой машины», — рассказал депутат корреспонденту агентства.

В ГИБДД Нижневартовска добавили, что в аварии пострадал пассажир, который находился вместе с Елиным в машине, а также водитель второго авто. «В другой машине пострадал водитель, который ехал один. Водители трезвые, другими сведениями пока не располагаем, ведется проверка», — прокомментировали корреспонденту URA.RU в ГИБДД Нижневартовска.

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