23 августа 2022

В Нижневартовске депутат попал в ДТП на джипе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП с порше на Карла Либкнехта. Екатеринбург, знак аварийной остановки, порше, porshe, дтп, авария
На месте ДТП правоохранители проводят проверку Фото:

В Нижневартовске депутат городской думы Павел Елин попал в ДТП на внедорожнике Infinity. Информацию об этом URA.RU подтвердил сам Елин.

«Обычное ДТП, двигался в сторону улицы Дружбы Народов, передо мной выехала машина, которая хотела повернуть во дворы. Тормозить было уже некогда, поэтому решил уйти маневром. Насколько смог, увернулся от этой машины», — рассказал депутат корреспонденту агентства.

В ГИБДД Нижневартовска добавили, что в аварии пострадал пассажир, который находился вместе с Елиным в машине, а также водитель второго авто. «В другой машине пострадал водитель, который ехал один. Водители трезвые, другими сведениями пока не располагаем, ведется проверка», — прокомментировали корреспонденту URA.RU в ГИБДД Нижневартовска.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) на улице Аэрофлотской автомобиль Cadillac вылетел в кювет. Водитель иномарки погиб.

Елин ехал за рулем своего «Инфинити»
Фото:

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

В Нижневартовске депутат городской думы Павел Елин попал в ДТП на внедорожнике Infinity. Информацию об этом URA.RU подтвердил сам Елин. «Обычное ДТП, двигался в сторону улицы Дружбы Народов, передо мной выехала машина, которая хотела повернуть во дворы. Тормозить было уже некогда, поэтому решил уйти маневром. Насколько смог, увернулся от этой машины», — рассказал депутат корреспонденту агентства. В ГИБДД Нижневартовска добавили, что в аварии пострадал пассажир, который находился вместе с Елиным в машине, а также водитель второго авто. «В другой машине пострадал водитель, который ехал один. Водители трезвые, другими сведениями пока не располагаем, ведется проверка», — прокомментировали корреспонденту URA.RU в ГИБДД Нижневартовска. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) на улице Аэрофлотской автомобиль Cadillac вылетел в кювет. Водитель иномарки погиб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...