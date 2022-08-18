В Сургуте в ДТП погиб водитель Cadillac

Водитель погиб, пострадали два человека (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) на улице Аэрофлотской автомобиль Cadillac вылетел в кювет. Водитель иномарки погиб, сообщили в telegram-канале УМВД России по ХМАО.

«По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель 1982 года рождения погиб, пострадали два человека. На месте работают сотрудники полиции, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются», — указано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганском районе на дороге Р-404 «Тюмень — Ханты-Мансийск», которую называют «трассой смерти» из-за частых ДТП, автобус с пассажирами врезался в стоявший у обочины КАМАЗ. В результате аварии никто не погиб, однако оба водителя и два пассажира автобуса получили травмы.