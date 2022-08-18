18 августа 2022

В Сургуте в ДТП погиб водитель Cadillac

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, носилки, дтп, травма, авария, пострадавшая женщина
Водитель погиб, пострадали два человека (фото из архива) Фото:

В Сургуте (ХМАО) на улице Аэрофлотской автомобиль Cadillac вылетел в кювет. Водитель иномарки погиб, сообщили в telegram-канале УМВД России по ХМАО.

«По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель 1982 года рождения погиб, пострадали два человека. На месте работают сотрудники полиции, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются», — указано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганском районе на дороге Р-404 «Тюмень — Ханты-Мансийск», которую называют «трассой смерти» из-за частых ДТП, автобус с пассажирами врезался в стоявший у обочины КАМАЗ. В результате аварии никто не погиб, однако оба водителя и два пассажира автобуса получили травмы.

Автомобиль Cadillac вылетел в кювет

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В Сургуте (ХМАО) на улице Аэрофлотской автомобиль Cadillac вылетел в кювет. Водитель иномарки погиб, сообщили в telegram-канале УМВД России по ХМАО. «По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель 1982 года рождения погиб, пострадали два человека. На месте работают сотрудники полиции, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются», — указано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганском районе на дороге Р-404 «Тюмень — Ханты-Мансийск», которую называют «трассой смерти» из-за частых ДТП, автобус с пассажирами врезался в стоявший у обочины КАМАЗ. В результате аварии никто не погиб, однако оба водителя и два пассажира автобуса получили травмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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