Мэрия Челябинска продала изъятый недострой

Недострой был изъят у ООО «СЗ «Метчелстроя» по решению суда Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Челябинске продано с торгов имущество, изьятое у ООО «СЗ «Метчелстроя» по решению суда. Многоуровневая автостоянка со степенью готовности 10% была продана Екатерине Агеевой за 1 миллион 853 тысячи 855 рублей, сообщается на сайте мэрии Челябинска.

«Победитель аукциона Агеева Екатерина Ивановна. Предложение о цене 1 миллион 853 тысячи 855 рублей», — сообщается на сайте мэрии.

Недострой расположен в Металлургическом районе на улице Румянцева. Начальная цена лота составляла 1 миллион 835 тысяч 500 рублей.

В торгах приняли участие две компании, которые, согласно сервису «СБИС», принадлежат одному лицу — бизнес-леди из Челябинска Екатерине Агеевой. Общество с ограниченной ответственностью «ЛИНИЯ РОСТА» сделало предпоследнее предложение о цене, равное стартовой сумме, сумма второго участника оказалась на порядок выше. Согласно документации, теперь новый собственник должен завершить строительство многоуровневой стоянки за три года.