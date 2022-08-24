В Сургуте отказались от сноса культового кинотеатра

Здание бывшего культового кинотеатра «Аврора» в Сургуте (ХМАО) останется на месте. Об этом сообщают местные СМИ.
«В администрацию города обратился инвестор, который готов взять здание, восстановить его и вдохнуть новую жизнь. Предварительно, строение будет использоваться под различные культурные мероприятия», — сообщает SiaPress со ссылкой на директора департамента архитектуры и градостроительства Сургута Александра Коновалова.
Ранее URA.RU рассказывало, что всласти Сургута собираются сносить здание кинотеатра «Аврора», которое расположено в центре города. Он долгое время являлся единственным учреждением такого рода в крупнейшем муниципалитете ХМАО.
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