В Сургуте отказались от сноса культового кинотеатра

Инвестор готов восстановить здание кинотеатра «Аврора». Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Здание бывшего культового кинотеатра «Аврора» в Сургуте (ХМАО) останется на месте. Об этом сообщают местные СМИ.

«В администрацию города обратился инвестор, который готов взять здание, восстановить его и вдохнуть новую жизнь. Предварительно, строение будет использоваться под различные культурные мероприятия», — сообщает SiaPress со ссылкой на директора департамента архитектуры и градостроительства Сургута Александра Коновалова.

Ранее URA.RU рассказывало, что всласти Сургута собираются сносить здание кинотеатра «Аврора», которое расположено в центре города. Он долгое время являлся единственным учреждением такого рода в крупнейшем муниципалитете ХМАО.