24 августа 2022
23 августа 2022

В Сургуте отказались от сноса культового кинотеатра

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос больничного корпуса по улице Кирова. Курган, снос здания, улица кирова, больничный корпус 4
Инвестор готов восстановить здание кинотеатра «Аврора». Фото:

Здание бывшего культового кинотеатра «Аврора» в Сургуте (ХМАО) останется на месте. Об этом сообщают местные СМИ.

«В администрацию города обратился инвестор, который готов взять здание, восстановить его и вдохнуть новую жизнь. Предварительно, строение будет использоваться под различные культурные мероприятия», — сообщает SiaPress со ссылкой на директора департамента архитектуры и градостроительства Сургута Александра Коновалова.

Ранее URA.RU рассказывало, что всласти Сургута собираются сносить здание кинотеатра «Аврора», которое расположено в центре города. Он долгое время являлся единственным учреждением такого рода в крупнейшем муниципалитете ХМАО.

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Здание бывшего культового кинотеатра «Аврора» в Сургуте (ХМАО) останется на месте. Об этом сообщают местные СМИ. «В администрацию города обратился инвестор, который готов взять здание, восстановить его и вдохнуть новую жизнь. Предварительно, строение будет использоваться под различные культурные мероприятия», — сообщает SiaPress со ссылкой на директора департамента архитектуры и градостроительства Сургута Александра Коновалова. Ранее URA.RU рассказывало, что всласти Сургута собираются сносить здание кинотеатра «Аврора», которое расположено в центре города. Он долгое время являлся единственным учреждением такого рода в крупнейшем муниципалитете ХМАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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