24 августа 2022

Мать погибшей в Магнитогорске школьницы требует ареста водителя

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Суд отпустил водителя на свободу Фото:

Мать десятилетней девочки, которая погибла под колесами автомобиля в Магнитогорске (Челябинская область), возмутилась, что обвиняемого в пьяной аварии водителя отпустили на свободу. Она требует арестовать его до суда.

«24 августа мы похоронили нашу любимую доченьку. После похорон мы узнали, что его (водителя — прим. ред.) отпустили домой. Мы написали жалобу, что бы его опять арестовали до суда», — написала женщина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она попросила у всех, кто ее читает, поддержки. Женщина заявила, что будет добиваться для водителя самого строгого наказания.

Авария случилась 21 августа на улице Полевой в Магнитогорске. Водитель Kia Sportage сбил девочку, которая переходила дорогу в неустановленном для перехода месте. Девочка умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу. В момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, показатели паров этанола в выдыхаемом воздухе составили 0,3 мг/л. В отношении него возбужденного уголовное дело.

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Мать десятилетней девочки, которая погибла под колесами автомобиля в Магнитогорске (Челябинская область), возмутилась, что обвиняемого в пьяной аварии водителя отпустили на свободу. Она требует арестовать его до суда. «24 августа мы похоронили нашу любимую доченьку. После похорон мы узнали, что его (водителя — прим. ред.) отпустили домой. Мы написали жалобу, что бы его опять арестовали до суда», — написала женщина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Она попросила у всех, кто ее читает, поддержки. Женщина заявила, что будет добиваться для водителя самого строгого наказания. Авария случилась 21 августа на улице Полевой в Магнитогорске. Водитель Kia Sportage сбил девочку, которая переходила дорогу в неустановленном для перехода месте. Девочка умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу. В момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, показатели паров этанола в выдыхаемом воздухе составили 0,3 мг/л. В отношении него возбужденного уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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