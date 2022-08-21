В Магнитогорске пьяный водитель насмерть сбил ребенка

Состояние опьянения водителя установили сотрудники ДПС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) десятилетняя девочка погибла под колесами автомобиля. Водитель был пьян. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе УМВД города. Старший помощник прокурора области Наталья Мамаева уточнила, что по данному факту в Следственном комитете возбуждено уголовное дело, ход расследования поставлен на контроль.

«21 августа в 19:35 в г. Магнитогорске в районе дома № 24 по улице Полевой водитель, мужчина 1973 года рождения, управляя автомобилем „Киа Спортейдж“, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля в неустановленном для перехода месте. В результате девочка 2011 года рождения от полученных травм скончалась при транспортировке в медицинское учреждение. В момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, показатели паров этанола в выдыхаемом воздухе составили 0,3 мг/л», — рассказали в пресс-службе.

Старший помощник прокурора области Наталья Мамаева уточнила, прокуратурой поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по по п. «а» ч. ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии алкогольного опьянения»). По данным URA.RU из собственных источников, девочка встречалась с подружками. Они перешли дорогу, а она стояла на обочине. Одна из подружек крикнула ей, чтобы та отошла от края дороги подальше для безопасности, но погибшая не поняла ее и начала переходить проезжую часть назад.

Водитель имеет общий водительский стаж 16 лет. К административной ответственности за нарушения ПДД РФ не привлекался. За управление транспортным средством в состоянии опьянения в отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении.