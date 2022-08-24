Во Франции разозлились из-за идеи отправить войска на Украину

25 августа 2022 в 07:49 Размер текста - 17 +

Во Франции высказались против идеи вмешательства НАТО в российско-украинский конфликт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина сама виновата в российско-украинском конфликте, кроме того, она не может противостоять сильной российской армии. Так что посылать туда силы НАТО не нужно. Статья об этом вышла в издании Boulevard Voltaire, став ответом на заявление французского генерала Мишеля Яковлефф послать армию Североатлантического альянса сражаться на Украину. «Украина — не невинная страна, на которую напал кровожадный русский волк. Более того, применение французскими солдатами зенитной артиллерии было бы недвусмысленным сигналом, хотя наши генералы только что сказали, что армии нужно наращивать мощь. Это иррациональный страх перед русской армией, которая, тем не менее, кажется совершенной, или простой здравый смысл подталкивает нас не посылать войска [за Украину]?», — говорится в материале. Ранее Яковлефф предложил послать войска НАТО на Украину, передает «Федеральное агентство новостей». Это бы эскалировало российско-украинский конфликт на международный уровень. Вынужденная спецоперация на Украине продолжается с конца февраля. Причина этого — продолжающийся восьмилетний геноцид населения Донбасса украинскими военными и нацбатами, уточняют Дни.ру. Цель российских войск на этой территории — демилитаризация и денацификация, а также защита людей, живущих в ДНР и ЛНР. ЕС и США активно поддерживают Украину финансово и отправляют туда вооружение, передает Ytro.ru.

Украина сама виновата в российско-украинском конфликте, кроме того, она не может противостоять сильной российской армии. Так что посылать туда силы НАТО не нужно. Статья об этом вышла в издании Boulevard Voltaire, став ответом на заявление французского генерала Мишеля Яковлефф послать армию Североатлантического альянса сражаться на Украину. «Украина — не невинная страна, на которую напал кровожадный русский волк. Более того, применение французскими солдатами зенитной артиллерии было бы недвусмысленным сигналом, хотя наши генералы только что сказали, что армии нужно наращивать мощь. Это иррациональный страх перед русской армией, которая, тем не менее, кажется совершенной, или простой здравый смысл подталкивает нас не посылать войска [за Украину]?», — говорится в материале. Ранее Яковлефф предложил послать войска НАТО на Украину, передает «Федеральное агентство новостей». Это бы эскалировало российско-украинский конфликт на международный уровень. Вынужденная спецоперация на Украине продолжается с конца февраля. Причина этого — продолжающийся восьмилетний геноцид населения Донбасса украинскими военными и нацбатами, уточняют Дни.ру. Цель российских войск на этой территории — демилитаризация и денацификация, а также защита людей, живущих в ДНР и ЛНР. ЕС и США активно поддерживают Украину финансово и отправляют туда вооружение, передает Ytro.ru.