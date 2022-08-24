24 августа 2022

Politico: в ЕС ведется тайная борьба из-за Украины

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Страны Скандинавии и Балтии выступают против позиции Германии и Франции Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Лидеры Германии и Франции противостоят в вопросе Украины скандинавским странам и странам Балтии. Статью об этом выпустило издание Politico.

«За публичными заявлениями о поддержке Украины стоит тихое перетягивание каната между Германией, Францией, Италией с одной стороны, и Польшей, странами Балтии и Скандинавии — с другой. Франция и Германия опасаются, что может произойти эскалация конфликта с участием НАТО или применения Россией нетрадиционных вооружений», — говорится в материале.

Сообщается также, что стоит различать, что лидеры европейских государств говорят публично, и о чем они на самом деле думают. Введение новых антироссийских санкций также ожидается, но оно не будет таким жестким, как эмбарго на энергоресурсы из России и отключение от системы SWIFT.

Из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов Донбасса Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине по спасению населения. Главная цель там — демилитаризация и денацификация территории. ЕС и США не согласились с этим решением и ввели против РФ жесткие санкции, которые предполагают, в частности, частичный или полный отказ от российских нефтепродуктов, давление на экономику страны и отключение от международной системы SWIFT. Однако все ограничения сыграли против Евросоюза и Штатов, где в настоящий момент происходит газовый кризис, выросли цены на продукты, электроэнергию, а также увеличилась инфляция, отмечает Ytro.Ru. В свою очередь, правительство России разработало меры для поддержки бизнеса и населения, дополняет «Дни.ру».

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Лидеры Германии и Франции противостоят в вопросе Украины скандинавским странам и странам Балтии. Статью об этом выпустило издание Politico. «За публичными заявлениями о поддержке Украины стоит тихое перетягивание каната между Германией, Францией, Италией с одной стороны, и Польшей, странами Балтии и Скандинавии — с другой. Франция и Германия опасаются, что может произойти эскалация конфликта с участием НАТО или применения Россией нетрадиционных вооружений», — говорится в материале. Сообщается также, что стоит различать, что лидеры европейских государств говорят публично, и о чем они на самом деле думают. Введение новых антироссийских санкций также ожидается, но оно не будет таким жестким, как эмбарго на энергоресурсы из России и отключение от системы SWIFT. Из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов Донбасса Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине по спасению населения. Главная цель там — демилитаризация и денацификация территории. ЕС и США не согласились с этим решением и ввели против РФ жесткие санкции, которые предполагают, в частности, частичный или полный отказ от российских нефтепродуктов, давление на экономику страны и отключение от международной системы SWIFT. Однако все ограничения сыграли против Евросоюза и Штатов, где в настоящий момент происходит газовый кризис, выросли цены на продукты, электроэнергию, а также увеличилась инфляция, отмечает Ytro.Ru. В свою очередь, правительство России разработало меры для поддержки бизнеса и населения, дополняет «Дни.ру».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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