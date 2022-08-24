Прокуратура запретила раскапывать дно реки в ХМАО

Дно раскапывали для улучшения хода маломерных судов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная прокуратура запретила раскапывать дно реки предприятию АО «Компания МТА», поскольку она тем самым нарушила законы о рыболовстве, сохранении водных биоресурсов, водное и земельное законодательство. Об этом сообщили в прокуратуре ХМАО.

«По итогам проверки в деятельности АО „Компания МТА“ выявлены нарушения требований законодательства. Общество в отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок, решения о предоставлении в пользование водного объекта проводило дноуглубительные работы на протоке Кривуля в городе Сургуте с целью обеспечения движения маломерных судов к местам их отстоя, для беспрепятственного выхода маломерного флота с мест их базирования на водном объекте. В адрес руководителя предприятия внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено», — сообщается на сайте ведомства.

По постановлению прокурора, предприятие привлекли за нарушения по трем статьям административного кодекса за самовольное занятие водного и земельного объектов о за деятельность, неблагоприятно воздействующую на биоресурсы. Ранее URA.RU сообщало, что Ханты-Мансийский автономный округ занял шестое место в федеральном рейтинге вложений на охрану природы и экологизацию производства, затратив 40,6 млрд рублей, включая 1,6 млрд рублей инвестиций.