ХМАО попал в ТОП регионов по природоохранным расходам

Компании в ХМАО вложили в экологию 40 миллиардов
Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) занял шестое место в федеральном рейтинге вложений на охрану природы и экологизацию производства. Об этом сообщает аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.
«Больше всего на охрану окружающей среды тратят предприятия индустриально развитых регионов. Югра заняла 6-е место в этом рейтинге с расходами в размере 40,6 млрд руб., включая 1,6 млрд руб. инвестиций», — уточняется на сайте организации.
Ранее URA.RU рассказывал, что в этом рейтинге ЯНАО занял первое место. На Ямале потратили 80 млрд на охрану природы.
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