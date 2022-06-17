17 июня 2022
16 июня 2022

ХМАО попал в ТОП регионов по природоохранным расходам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, коррупция, экономика, ипотека, конверт, вклады, банкнота, капиталовложение, инвестиции, деньги в конверте, деньги, наличные, купюра, курс рубля, рубли, пачка денег, взятка, подкуп, задолженность, черный нал, вклад, первый взнос
Компании в ХМАО вложили в экологию 40 миллиардов Фото:

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) занял шестое место в федеральном рейтинге вложений на охрану природы и экологизацию производства. Об этом сообщает аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

«Больше всего на охрану окружающей среды тратят предприятия индустриально развитых регионов. Югра заняла 6-е место в этом рейтинге с расходами в размере 40,6 млрд руб., включая 1,6 млрд руб. инвестиций», — уточняется на сайте организации.

Ранее URA.RU рассказывал, что в этом рейтинге ЯНАО занял первое место. На Ямале потратили 80 млрд на охрану природы.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) занял шестое место в федеральном рейтинге вложений на охрану природы и экологизацию производства. Об этом сообщает аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. «Больше всего на охрану окружающей среды тратят предприятия индустриально развитых регионов. Югра заняла 6-е место в этом рейтинге с расходами в размере 40,6 млрд руб., включая 1,6 млрд руб. инвестиций», — уточняется на сайте организации. Ранее URA.RU рассказывал, что в этом рейтинге ЯНАО занял первое место. На Ямале потратили 80 млрд на охрану природы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...