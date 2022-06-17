ХМАО попал в ТОП регионов по природоохранным расходам

18 июня 2022 в 13:52 Размер текста - 17 +

Компании в ХМАО вложили в экологию 40 миллиардов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) занял шестое место в федеральном рейтинге вложений на охрану природы и экологизацию производства. Об этом сообщает аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. «Больше всего на охрану окружающей среды тратят предприятия индустриально развитых регионов. Югра заняла 6-е место в этом рейтинге с расходами в размере 40,6 млрд руб., включая 1,6 млрд руб. инвестиций», — уточняется на сайте организации. Ранее URA.RU рассказывал, что в этом рейтинге ЯНАО занял первое место. На Ямале потратили 80 млрд на охрану природы. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) занял шестое место в федеральном рейтинге вложений на охрану природы и экологизацию производства. Об этом сообщает аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. «Больше всего на охрану окружающей среды тратят предприятия индустриально развитых регионов. Югра заняла 6-е место в этом рейтинге с расходами в размере 40,6 млрд руб., включая 1,6 млрд руб. инвестиций», — уточняется на сайте организации. Ранее URA.RU рассказывал, что в этом рейтинге ЯНАО занял первое место. На Ямале потратили 80 млрд на охрану природы.