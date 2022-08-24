В Пермском крае резко выросли цены на авиаперелеты

25 августа 2022 в 11:16 Размер текста - 17 +

Цены на билеты экономкласса повысились из-за удорожания топлива и обслуживания самолетов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Годовой рост цен на пассажирские перевозки в Пермском крае в июле составил 15,47%. За июнь годовая инфляция составила 6,8%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе отделения по Пермскому краю Центробанка РФ. Основной причиной скачка цена назвали сокращение количества зарубежных направлений для россиян. «Наибольший вклад в ускорение роста цен на услуги внесла динамика цен на зарубежный туризм: поездки в Турцию, ОАЭ и Египет. Основные причины — повышенный спрос на отдых в этих странах из-за уменьшения числа альтернативных направлений отдыха, а также рост издержек из-за удлинения маршрутов в условиях ограничений на полеты», — рассказали в ЦБ РФ. Значительно увеличилась стоимость билетов на экономкласс. Из-за удорожания топлива и обслуживания авиапарка цены на билеты в июле сильно увеличились по сравнению с предыдущим годом, в то время как в июне они, наоборот, упали. Общий годовой рост цен в крае за июль составил 16,37%. Это меньше, чем в июне (16,75%). Замедление роста цен в середине лета, как рассказали в Центробанке, произошло из-за укрепления рубля, снижение давления на затраты сельхозпроизводителей и падения спроса на товары длительного пользования.

Годовой рост цен на пассажирские перевозки в Пермском крае в июле составил 15,47%. За июнь годовая инфляция составила 6,8%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе отделения по Пермскому краю Центробанка РФ. Основной причиной скачка цена назвали сокращение количества зарубежных направлений для россиян. «Наибольший вклад в ускорение роста цен на услуги внесла динамика цен на зарубежный туризм: поездки в Турцию, ОАЭ и Египет. Основные причины — повышенный спрос на отдых в этих странах из-за уменьшения числа альтернативных направлений отдыха, а также рост издержек из-за удлинения маршрутов в условиях ограничений на полеты», — рассказали в ЦБ РФ. Значительно увеличилась стоимость билетов на экономкласс. Из-за удорожания топлива и обслуживания авиапарка цены на билеты в июле сильно увеличились по сравнению с предыдущим годом, в то время как в июне они, наоборот, упали. Общий годовой рост цен в крае за июль составил 16,37%. Это меньше, чем в июне (16,75%). Замедление роста цен в середине лета, как рассказали в Центробанке, произошло из-за укрепления рубля, снижение давления на затраты сельхозпроизводителей и падения спроса на товары длительного пользования.