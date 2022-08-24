Дети приходят гулять на заброшенный хлебозавод Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) переживают за детей, которые постоянно гуляют по территории бывшего хлебозавода. Как рассказали горожане в соцсети «ВКонтакте», проблема не решается долгие годы, а находиться там небезопасно даже взрослым.

«В центре города на территории бывшего хлебозавода, который в плачевном состоянии и не охраняется вовсе, бегаю дети. На территории и в помещениях стоит оборудование небезопасное для людей, также имеется подстанция с напряжением 10 кВ, двери деревянные и не всегда закрыты. Прошу вас придать огласки данную информацию, которая продолжается уже десяток лет, собственник не занимаются и не охраняют данную территорию», — написал анонимно автор в группе «ГОРОРО | Новый Уренгой».

Как оказалось, горожане и ранее пытались решить эту проблему. Однако ситуация не изменилась. «Тоже поднимала тему пару лет назад. Так как дети там ходят постоянно. Приехали ПДН, посмотрели, и на этом все. Его вроде делать собираются», — написала в комментариях Яна Титкова. При этом некоторые не увидели в этом ничего опасного. «В нашем детстве стройплощадки и заброшенные места и были детские площадки», — добавил Андрей Рябов.

Агентство направило запрос в пресс-службу городской администрации. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов проинспектировал проблемные объекты в городе. Об этих проблемах ему сообщили сами горожане.