Мэр Нового Уренгоя поблагодарил подписчика за комментарий

Глава Нового Уренгоя поблагодарил подписчика за конструктивный комментарий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов отреагировал на комментарий подписчика в социальной сети и совершил осмотр проблемных объектов в городе. Пост с благодарностью за сигнал Воронов разместил на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Вчера в комментариях написал Денис Ковалев: „Приглашаю вас на экскурсию по проблемным объектам в Нашем Любимом городе, представляющие опасность жизни и здоровью граждан, особенно детям!“ Спасибо за инициативу, за неравнодушное отношение к городу. Все предложения и замечания принимаются», — поблагодарил подписчика за комментарий глава Нового Уренгоя.

Воронов установил, что проблемные объекты вокруг детского сада «Цветок Уренгоя» — это здание бывшего многопрофильного колледжа и здание-долгострой. Оба здания предназначены под снос, а пока принято решение установить временное ограждение и восстановить тротуар.

Ранее URA.RU сообщило, что Воронов решил проблему заброшенного паркинга. В течение двух месяцев объект перейдет в собственность муниципалитета.