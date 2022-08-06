06 августа 2022
05 августа 2022

Мэр Нового Уренгоя поблагодарил подписчика за комментарий

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Нового Уренгоя поблагодарил подписчика за конструктивный комментарий Фото:

Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов отреагировал на комментарий подписчика в социальной сети и совершил осмотр проблемных объектов в городе. Пост с благодарностью за сигнал Воронов разместил на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Вчера в комментариях написал Денис Ковалев: „Приглашаю вас на экскурсию по проблемным объектам в Нашем Любимом городе, представляющие опасность жизни и здоровью граждан, особенно детям!“ Спасибо за инициативу, за неравнодушное отношение к городу. Все предложения и замечания принимаются», — поблагодарил подписчика за комментарий глава Нового Уренгоя.

Воронов установил, что проблемные объекты вокруг детского сада «Цветок Уренгоя» — это здание бывшего многопрофильного колледжа и здание-долгострой. Оба здания предназначены под снос, а пока принято решение установить временное ограждение и восстановить тротуар.

Ранее URA.RU сообщило, что Воронов решил проблему заброшенного паркинга. В течение двух месяцев объект перейдет в собственность муниципалитета.

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Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов отреагировал на комментарий подписчика в социальной сети и совершил осмотр проблемных объектов в городе. Пост с благодарностью за сигнал Воронов разместил на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». «Вчера в комментариях написал Денис Ковалев: „Приглашаю вас на экскурсию по проблемным объектам в Нашем Любимом городе, представляющие опасность жизни и здоровью граждан, особенно детям!“ Спасибо за инициативу, за неравнодушное отношение к городу. Все предложения и замечания принимаются», — поблагодарил подписчика за комментарий глава Нового Уренгоя. Воронов установил, что проблемные объекты вокруг детского сада «Цветок Уренгоя» — это здание бывшего многопрофильного колледжа и здание-долгострой. Оба здания предназначены под снос, а пока принято решение установить временное ограждение и восстановить тротуар. Ранее URA.RU сообщило, что Воронов решил проблему заброшенного паркинга. В течение двух месяцев объект перейдет в собственность муниципалитета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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