24 августа 2022

Сотни тюменцев потеряют работу в ближайшие месяцы

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменские компании заявили, что этой осенью собираются уволить 347 человек Фото:

Тюменские компании заявили о скором высвобождении более 340 сотрудников, это случится в ближайшие три месяца. Информацию URA.RU предоставили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

«Организации Тюменской области подали сведения о поэтапном предполагаемом высвобождении своих сотрудников. 222 человека в сентябре, 117 — в октябре, восемь человек в ноябре», — рассказали URA.RU в департаменте труда и занятости населения региона.

Как отметили чиновники, в большей части организаций, подавших эти сведения, проводятся реорганизационные мероприятия. Другими словами, люди потеряют рабочие места в тех компаниях, где они трудятся сейчас, однако получат занятость во вновь организованных фирмах.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, высвобождаемых сотрудников в Тюменской области стало больше: 347 против 315 по состоянию на конец августа 2021-го. Однако в департаменте отметили, что такая разница существенной не является, так как к моменту предполагаемого увольнения сотрудников ситуация нередко меняется. По итогу таких работников этой осенью может оказаться меньше, чем ранее заявлено.

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Тюменские компании заявили о скором высвобождении более 340 сотрудников, это случится в ближайшие три месяца. Информацию URA.RU предоставили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области. «Организации Тюменской области подали сведения о поэтапном предполагаемом высвобождении своих сотрудников. 222 человека в сентябре, 117 — в октябре, восемь человек в ноябре», — рассказали URA.RU в департаменте труда и занятости населения региона. Как отметили чиновники, в большей части организаций, подавших эти сведения, проводятся реорганизационные мероприятия. Другими словами, люди потеряют рабочие места в тех компаниях, где они трудятся сейчас, однако получат занятость во вновь организованных фирмах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, высвобождаемых сотрудников в Тюменской области стало больше: 347 против 315 по состоянию на конец августа 2021-го. Однако в департаменте отметили, что такая разница существенной не является, так как к моменту предполагаемого увольнения сотрудников ситуация нередко меняется. По итогу таких работников этой осенью может оказаться меньше, чем ранее заявлено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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