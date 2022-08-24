Сотни тюменцев потеряют работу в ближайшие месяцы

Тюменские компании заявили, что этой осенью собираются уволить 347 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменские компании заявили о скором высвобождении более 340 сотрудников, это случится в ближайшие три месяца. Информацию URA.RU предоставили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

«Организации Тюменской области подали сведения о поэтапном предполагаемом высвобождении своих сотрудников. 222 человека в сентябре, 117 — в октябре, восемь человек в ноябре», — рассказали URA.RU в департаменте труда и занятости населения региона.

Как отметили чиновники, в большей части организаций, подавших эти сведения, проводятся реорганизационные мероприятия. Другими словами, люди потеряют рабочие места в тех компаниях, где они трудятся сейчас, однако получат занятость во вновь организованных фирмах.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, высвобождаемых сотрудников в Тюменской области стало больше: 347 против 315 по состоянию на конец августа 2021-го. Однако в департаменте отметили, что такая разница существенной не является, так как к моменту предполагаемого увольнения сотрудников ситуация нередко меняется. По итогу таких работников этой осенью может оказаться меньше, чем ранее заявлено.