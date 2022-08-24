24 августа 2022

Названа дата открытия ресторана «Вкусно — и точка» в ХМАО

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Ресторан «Вкусно - и точка». Челябинск, общепит, ресторан, еда, фастфуд, вкусно и точка
Ресторан «Вкусно — и точка» откроется 28 августа в ТРЦ Green Park (фото из архива) Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) ресторан «Вкусно — и точка» откроется 28 августа. Об этом сообщается на странице ТРЦ Green Park.

«Вкусно — и точка» вновь открывается в Green Park. Уже 28 августа будем рады видеть вас снова! Любимые сочные бургеры, вкуснейшие роллы и стартеры, сытные комбо, легендарное мороженое будут ждать каждого жителя Нижневартовска», — указано в сообщении.

Заведение откроется на 3 этаже ТРЦ. На официальном сайте компании «Вкусно — и точка» корреспондентом оставлен запрос с просьбой подтвердить дату открытия ресторана. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что рестораны «Вкусно — и точка» в Сургуте и Нижневартовске ищут ночных уборщиков. Работникам готовы платить около 50 тысяч рублей в месяц.

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В Нижневартовске (ХМАО) ресторан «Вкусно — и точка» откроется 28 августа. Об этом сообщается на странице ТРЦ Green Park. «Вкусно — и точка» вновь открывается в Green Park. Уже 28 августа будем рады видеть вас снова! Любимые сочные бургеры, вкуснейшие роллы и стартеры, сытные комбо, легендарное мороженое будут ждать каждого жителя Нижневартовска», — указано в сообщении. Заведение откроется на 3 этаже ТРЦ. На официальном сайте компании «Вкусно — и точка» корреспондентом оставлен запрос с просьбой подтвердить дату открытия ресторана. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что рестораны «Вкусно — и точка» в Сургуте и Нижневартовске ищут ночных уборщиков. Работникам готовы платить около 50 тысяч рублей в месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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