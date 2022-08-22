«Вкусно — и точка» ищет уборщиков в ХМАО на зарплату в 50 тысяч

Сотрудникам готовы платить около 50 тысяч рублей за уборку помещений ночью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рестораны «Вкусно — и точка» в Сургуте и Нижневартовске ищут ночных уборщиков. Работникам готовы платить около 50 тысяч рублей в месяц. Объявления о поиске сотрудников опубликовали на сайте Avito.

«„Вкусно и точка“ в Сургуте приглашает тебя на работу или подработку. Данная вакансия для совершеннолетних сотрудников, работа заключается в отмывке оборудования и предприятия в ночное время. Почасовая оплата труда, в среднем в месяц 48 000 рублей. Выплаты 2 раза в месяц», — говорится в публикации. В аналогичных объявлениях на сайте представители сети ищут сотрудников в Нижневартовске.

Среди прочего рестораны ищут и других сотрудников. Например, поварам-кассирам в компании готовы платить до 37 тысяч рублей. URA.RU удалось дозвониться по указанным в объявлениях номерам, однако менеджеры ресторанов отказались комментировать информацию.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске на одном из заведений установили вывеску сети «Вкусно — и точка». Местные жители выложили фото баннера в соцсети, предположив, что он временный.