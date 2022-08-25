Эмоциями горожане поделились в соцсетях (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Ноябрьска (ЯНАО) оценили вид телебашни, на которой недавно появилась подсветка. Эмоциями они поделились в соцсети «ВКонтакте».

«Как вам обновленная телевышка?» — написал анонимный автор в группе «Реальный Ноябрьск». «Круто! Вернулись из отпуска, а в окне вид, как в Дубае», — поделилась Алина Малинина. «В окно любуюсь! Спасибо за красоту такую и ощущение, что где-то в Париже», — прокомментировала Татьяна Трачук. «Красотища-то какая», — написала Катрин Олеговна. «Отвал башки», — оценила Арина Королькова.

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