25 августа 2022
24 августа 2022

Жители Ноябрьска восхитились обновленной телебашней. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Телебашня Челябинска подсветится цветами итальянского флага. Челябинск, телебашня, телевышка
Эмоциями горожане поделились в соцсетях (архивное фото) Фото:

Жители Ноябрьска (ЯНАО) оценили вид телебашни, на которой недавно появилась подсветка. Эмоциями они поделились в соцсети «ВКонтакте».

«Как вам обновленная телевышка?» — написал анонимный автор в группе «Реальный Ноябрьск». «Круто! Вернулись из отпуска, а в окне вид, как в Дубае», — поделилась Алина Малинина. «В окно любуюсь! Спасибо за красоту такую и ощущение, что где-то в Париже», — прокомментировала Татьяна Трачук. «Красотища-то какая», — написала Катрин Олеговна. «Отвал башки», — оценила Арина Королькова.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) установили новую стелу города. Ее внешний вид разочаровал горожан.

Телебашня в Ноябрьске

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Жители Ноябрьска (ЯНАО) оценили вид телебашни, на которой недавно появилась подсветка. Эмоциями они поделились в соцсети «ВКонтакте». «Как вам обновленная телевышка?» — написал анонимный автор в группе «Реальный Ноябрьск». «Круто! Вернулись из отпуска, а в окне вид, как в Дубае», — поделилась Алина Малинина. «В окно любуюсь! Спасибо за красоту такую и ощущение, что где-то в Париже», — прокомментировала Татьяна Трачук. «Красотища-то какая», — написала Катрин Олеговна. «Отвал башки», — оценила Арина Королькова. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) установили новую стелу города. Ее внешний вид разочаровал горожан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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