Генпрокуратура просит обратить в доход государства акции «Кириешек» и «Яшкино»

Генеральная прокуратура РФ просит суд признать экстремистским объединением Николая Штенгелова и его сына Дениса и обратить в собственность РФ 100% акции группы компаний «КДВ» (АО «Кондитерус Ком»), владеющей брендами «Яшкино» и «Кириешки». По данным ведомства, Штенгеловы вывели более 21 миллиарда рублей доходов за границу с 2022 года.
«Прошу запретить деятельность объединения, включающего: Штенгелова Дениса Николаевича, родившегося в Томске, Штенгелова Николая Васильевича, родившегося в Запорожской области, на территории Российской Федерации в связи с осуществлением экстремистской деятельности… Обратить в доход Российской Федерации 100% обыкновенных именных бездокументарных акций АО „Кондитерус Ком“, — указывается в исковых требованиях Генпрокуратуры. Их приводит РИА Новости.
В иске, поданном в Тверской районный суд Москвы, указано, что Николай Штенгелов и его сын Денис, проживающие за границей, представляют угрозу безопасности России. Генпрокуратура заявляет, что деятельность объединения носит антироссийский характер, финансируется из России и других стран и имеет связь с военными формированиями на Украине.
Генпрокуратура утверждает, что семья Штенгеловых с 2022 года вывела за рубеж более 21 млрд рублей доходов группы компаний, часть которых пошла на поддержку экономик стран — спонсоров киевского режима. В качестве обеспечительных мер ведомство просит арестовать акции, движимое и недвижимое имущество компании и запретить любые регистрационные действия с ним.
Штенгеловы также являются экс-владельцами ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где произошла трагедия, унесшая жизни 60 человек. В частности, Денис ранее входил в число собственников комплекса, а впоследствии, по данным СМИ, переехал в Австралию, где является основателем некой компании.
