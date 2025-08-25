Аромат, полезные вещества и яркий вкус: особенности клюквы из ЯНАО

Леса Ямала полны полезных находок, которые не только приятны на вкус, но и богаты витаминами. Одна из таких — кислая, но полезная клюква. Как правило, суровые северные условия только добавляют полезных свойств, поэтому жители региона ездят собирать ее и для себя, и для родственников, и на продажу. При этом, для многих ямальцев такие походы в лес являются семейной традицией, которая укрепляет взаимоотношения. О том, чем полезна клюква, ее отличиях и местах произрастания — в материале URA.RU.
Клюква
Клюква — это род вечнозеленых низкорослых кустарников из семейства вересковых, который редко превышает 20–30 сантиметров в высоту. Обычно он растет стелющимися побегами по болотам и сырым лесам.
Ягоды такого кустарника имеют диаметр 7–15 миллиметров, плотную красную кожицу и светлую, сочную мякоть. Их вкус кислый, освежающий, иногда с легкой горчинкой.
Чем клюква отличается от брусники
Клюкву и бруснику легко перепутать, если никогда самостоятельно их не собирал. На прилавках магазинов ягоды очищены от веток и листьев, а также выглядят значительно крупнее, чем дикие, поэтому отличить их намного тяжелее, чем кажется. Есть ряд признаков, зная которые, различать клюкву и бруснику будет легко:
- По цвету кожуры клюква ярко-красная, в то время, как брусника почти бордовая;
- Если клюква мягкая настолько, что, надавив на нее, получится пюре, то брусника значительно тверже и плотнее;
- У брусники внутри могут быть полости заполненные воздухом, клюква же однородна;
- Цвет мякоти брусники – светлый, почти белый, у клюквы же красновато-розовый;
- Сок клюквы не настолько сильно красится, как сок брусники;
- Клюква чаще более продолговатая, брусника – шаровидная.
Помимо этого, в природе клюкву от брусники можно отличить по размеру ягод, листьям и месту произрастания. Так, клюква часто больше — ее диаметр составляет 7–15 миллиметров, тогда как у брусники 5-10 миллиметров. Клюква предпочитает болотистые, влажные почвы, брусника — сухие хвойные и смешанные леса, а также опушки. Листья брусники овальные и длинные, а клюквы — круглые. Кроме того, брусника обычно располагается небольшими гроздьями, клюква же рассыпана одиночными бусинами по всему кусту.
Чем полезна клюква
Клюква — одна из самых «витаминных» северных ягод. В народе ее часто называют природным антибиотиком.
Эта ягода содержит большое количество витаминов C, В, органических кислот и антиоксидантов, благодаря которым укрепляется иммунитет и появляется дополнительная помощь в борьбе с простудами и вирусами. Кроме того, клюква нормализует уровень холестерина, укрепляет стенки сосудов, улучшает кровообращение, стимулирует выработку желудочного сока, облегчает переваривание тяжелой пищи, снижает уровень сахара в крови, помогает при сниженной кислотности желудка, воспалениях и жаре.
Помимо прочего, эта ягода за счет полифенолов и флавоноидов замедляет процессы старения и защищает клетки от повреждений, а за счет проантоцианидинов — поддерживает здоровье мочеполовой системы. Проантоцианидины препятствуют развитию бактерий мочевом пузыре, поэтому клюква часто используется для профилактики циститов.
При этом, важно помнить — клюква очень кислая. Ее не рекомендуется употреблять в больших количествах, а также при гастрите с повышенной кислотностью, язве желудка и проблемах с зубной эмалью.
Где растет клюква
Клюква растет в основном в регионах Северного полушария, где установился умеренный или холодный климат. В России ее можно найти в Сибири — особенно в западной части и на юге тайги — Карелии, Архангельской области и Мурманской области — богатые торфяниками и болотами регионы. В средней полосе и на северо-западе на заболоченных участках клюква тоже встречается.
Эта ягода любит кислую почву. Она растет на низких кустах на влажных, торфянистых или болотистых участках. Тем не менее, клюкву можно найти и на солнечных или слегка затененных местах — кустарники лучше всего плодоносят на открытых болотах, но могут расти и под редким лесом.
Особенности сибирской клюквы
Сибирская клюква — одна из самых морозоустойчивых и полезных ягодных культур в России. Ягоды, произрастающие в условиях вечной мерзлоты, обладают уникальными адаптационными механизмами и высоким содержанием биологически активных веществ. Так, сибирская клюква способна переносить экстремальные температуры — до -50 градусов — и выживать на бедных, кислых и торфяных почвах. Некоторые другие ее особенности:
- Сибирская клюква особенно богата витамином C (до 50–60?мг на 100?г ягод) и витаминами группы B;
- В ягоде высокое содержание антиоксидантов: высокий уровень флавоноидов и полифенолов защищает клетки от окислительного стресса;
- Имеет противовоспалительное и антисептическое действие;
- Несмотря на то, что размер ягод меньше, сибирская клюква более ароматна;
- Вкус кисло-сладкий, с характерной терпкостью, более яркий, чем у европейской клюквы;
- Почти не подвергается обработке химикатами и пестицидами.
Кроме того, благодаря высокой кислотности и природным антисептикам, ягоды хорошо сохраняются в свежем и замороженном виде. При этом, при заморозке или сушке они почти полностью сохраняют полезные вещества.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!