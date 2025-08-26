Минздрав призвал сделать все бюджетные места в медвузах целевыми

Минздрав России предложил сделать все бюджетные места в медицинских вузах целевыми. Теперь студенты, поступающие на бесплатное обучение по программам высшего медицинского и фармацевтического образования, должны будут заключить договор о целевом обучении. Соответствующий законопроект уже одобрила комиссия по законопроектной деятельности правительства.
«Предполагается, что все бюджетные места по основным профессиональным образовательным программам высшего медицинского образования и высшего фармацевтического образования станут целевыми, обучающиеся обязаны будут заключить договор о целевом обучении», — отметили в пресс-службе ведомства. Информацию приводит ТАСС.
В министерстве пояснили, что инициатива направлена на обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами. Кроме того, документ предусматривает, что выпускники-целевики должны будут выплатить государству компенсацию в трехкратном размере расходов на обучение, если не отработают установленный срок по распределению.
С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон, который позволяет правительству устанавливать правила приема студентов на платные места и ограничивать стоимость обучения, особенно по ключевым специальностям. Эти меры направлены на повышение доступности образования и обеспечение страны необходимыми специалистами.
