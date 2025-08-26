Какие праздники отмечают 27 августа 2025: что нельзя делать

В среду, 27 августа 2025 года, отмечается несколько значимых праздников — от православного дня памяти пророка Михея до международных торжеств, посвященных кинематографу и боксу. Особое место занимает народный праздник Михей Тиховей, с которым связаны многочисленные приметы и традиции. Каждый праздник имеет свою историю и особенности, которые сохранились до наших дней. Подробнее в материале URA.RU.
Православный праздник 27 августа 2025
День памяти Михея Морасфитянина
27 августа православная церковь чтит память Михея Морасфитянина — одного из 12 малых пророков Ветхого Завета. Михей родился в городе Морасфа (Иудея) и пророчествовал около 50 лет (778-728 гг. до Р.Х.) при иудейских царях Иоафаме, Ахазе и Езекии.
Михей был современником великого пророка Исаии. В своих пророчествах он обличал пороки как Иудейского, так и Израильского царств, предсказывая их падение. Особую историческую значимость имеет его предсказание о рождении Спасителя в Вифлееме, которое позже исполнилось с приходом Иисуса Христа.
В отличие от многих других пророков, Михей не принял мученическую смерть от рук соплеменников. Его мощи были обретены лишь в IV веке по Рождеству Христову по божественному откровению, полученному епископом Елевферопольским Зевином.
В церковной традиции пророк Михей почитается как образец праведной жизни и верности Богу даже в самые трудные времена. Его книга входит в канон Ветхого Завета и содержит важные пророчества и духовные наставления.
Народный праздник 27 августа 2025
Михей Тиховей
В народном календаре 27 августа известно как день Михея Тиховея. Этот праздник получил свое название из-за особого отношения наших предков к ветру в этот день. По его характеру они определяли, какой будет предстоящая осень.
Если ветер был тихим и спокойным, то ожидали сухую и солнечную осень. Если же он дул сильно и порывисто — готовились к затяжным дождям и ненастью. Об этом говорят народные поговорки: «Тихий ветер в сад — сухая осень в лес», «Михеев день с Бабьим летом бурей-ветром перекликаются».
Другое название праздника — День каменщиков или Камнеклад. В этот день особо чествовали мастеров, возводивших храмы, крепости, княжеские и царские палаты. Их уважали и даже немного побаивались, ведь, согласно поверьям, обиженный каменщик мог отомстить заказчику. Например, заложить в печную трубу гусиное перо, из-за чего печь будет «стонать» при каждой топке.
Еще одна важная примета дня — наблюдение за журавлями. Если птицы отправлялись в южные края клином, то ожидали раннего мороза к середине октября. Если же журавли не торопились улетать — зима обещала наступить позже обычного.
Что можно и нельзя делать 27 августа 2025
В день Михея Тиховея существует ряд традиций и запретов, которые дошли до наших дней из глубины веков. Что можно делать:
- Свататься – после Успенского поста, завершающегося 27 августа, начинается осенний мясоед, традиционное время для свадеб. Считалось, что союзы, заключенные в этот период, будут крепкими и счастливыми.
- Заниматься хозяйственными делами – в огороде, поле или саду. По поверьям, такая работа способствует будущему благополучию семьи.
- Проводить время в тишине и уединении – это привлечет в жизнь успех и удачу.
- Покупать новые вещи – приобретения, сделанные в Михеев день, прослужат долго и принесут пользу.
- Провести время с семьей – это укрепит родственные связи и сохранит мир в доме.
Что нельзя делать:
- Рассказывать о плохих снах до заката солнца – считается, что это может привлечь беду.
- Ссориться, особенно со старшими – конфликты в этот день могут привести к серьезным последствиям.
- Шуметь, громко разговаривать или петь – излишний шум отпугивает удачу.
- Носить мятую или грязную одежду незамужним девушкам – это может негативно повлиять на их личную жизнь.
- Заводить тесто и стряпать даже постную выпечку – нарушение этого запрета, согласно приметам, может привести к финансовым трудностям.
Российский праздник 27 августа 2025
День российского кино
27 августа 2025 года отмечается профессиональный праздник — День российского кино. Он установлен в память о важном историческом событии: 27 августа 1919 года был издан Декрет Совнаркома о национализации кинематографа в молодой советской республике.
История российского кинематографа началась гораздо раньше — 15 октября 1908 года состоялась премьера первого отечественного фильма «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова. Это была семиминутная лента по мотивам народной песни о Стеньке Разине.
В 1920-30-е годы появились знаковые для советского кино работы: «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна (1926) и «Чапаев» братьев Васильевых (1934). За свою историю российский кинематограф прошел путь от немого черно-белого кино до современных цифровых технологий с компьютерной графикой и 3D-эффектами.
В современной России этот праздник отмечается различными кинопоказами, фестивалями, встречами с актерами и режиссерами, тематическими выставками и мастер-классами. Популярной стала акция «Ночь в кино», которая проводится во многих городах страны.
Международный праздник 27 августа 2025
Международный день бокса
27 августа празднуется Международный день бокса. Этот праздник относительно молодой — первоначально его отмечали 22 июля, начиная с 2018 года, но с 2021 года по решению Международной ассоциации бокса (IBA) его перенесли на 27 августа.
Дата выбрана неслучайно — именно 27 августа 1974 года в Гаване состоялся первый чемпионат мира по боксу. Как отметил президент IBA Умар Кремлев: «Наша задача, чтобы во всех 203 странах, которые входят в AIBA, на центральные площади вышли спортсмены».
Бокс — один из древнейших видов единоборств, свидетельства о котором датируются третьим тысячелетием до нашей эры. В программу античных Олимпийских игр кулачные бои были включены в 688 году до н.э., а в современные Олимпийские игры — с 1920 года.
В рамках празднования Международного дня бокса проводятся показательные выступления, соревнования, массовые тренировки и мастер-классы от известных спортсменов. В 2017 году в России была организована самая массовая тренировка по боксу, которая попала в Книгу рекордов Гиннесса — в ней приняли участие более 3000 человек на Красной площади и еще 50 000 по всей стране.
