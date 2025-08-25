В райцентре ЯНАО сократится время движения автобуса

Автобус будет курсировать только до 16 часов
В поселке Тазовском (ЯНАО) 26 августа автобус №1 будет курсировать по маршруту лишь с 9 до 16 часов. Об этом местные власти предупредили жителей в соцсети.
«Важная информация для пассажиров! Завтра, 26 августа, в районном центре движение автобуса по маршруту № 1 будет осуществляться с 09:00 до 16:00», — сообщается в telegram-канале мэрии района. Уточняется, что изменения связаны с ремонтными работами.
