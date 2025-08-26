Бывший генерал Иван Попов рассказал об условиях участия в СВО

Осужденный экс-генерал Попов отказался идти на СВО в качестве рядового
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Попов находится в следственном изоляторе Тамбова
Попов находится в следственном изоляторе Тамбова Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Осужденный экс-генерал российской армии Иван Попов, лишенный воинского звания и приговоренный к пяти годам колонии, отверг возможность отправиться на СВО в качестве обычного солдата. Об этом сообщил адвокат Сергей Буйновский.

Как пишет telegram-канал Daily Storm со слов Буйновского, Попов заявил, что готов принять участие в СВО исключительно на командных позициях, соответствующих его прежнему опыту и воинскому званию. Для этого ему необходимо реабилитироваться. В настоящее время Попов находится в следственном изоляторе Тамбова. Он ожидает этапирования к месту отбывания наказания после вынесенного приговора.

Тамбовский гарнизонный военный суд 24 апреля признал бывшего командующего 58-й армией виновным по статьям о мошенничестве и служебном подлоге. Суд приговорил Попова к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Сам Попов свою вину категорически отрицает. Администрация Запорожской области, признанная потерпевшей стороной по делу, выступила с просьбой отменить приговор.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Осужденный экс-генерал российской армии Иван Попов, лишенный воинского звания и приговоренный к пяти годам колонии, отверг возможность отправиться на СВО в качестве обычного солдата. Об этом сообщил адвокат Сергей Буйновский. Как пишет telegram-канал Daily Storm со слов Буйновского, Попов заявил, что готов принять участие в СВО исключительно на командных позициях, соответствующих его прежнему опыту и воинскому званию. Для этого ему необходимо реабилитироваться. В настоящее время Попов находится в следственном изоляторе Тамбова. Он ожидает этапирования к месту отбывания наказания после вынесенного приговора. Тамбовский гарнизонный военный суд 24 апреля признал бывшего командующего 58-й армией виновным по статьям о мошенничестве и служебном подлоге. Суд приговорил Попова к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Сам Попов свою вину категорически отрицает. Администрация Запорожской области, признанная потерпевшей стороной по делу, выступила с просьбой отменить приговор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...