Бывший генерал Иван Попов рассказал об условиях участия в СВО

Осужденный экс-генерал российской армии Иван Попов, лишенный воинского звания и приговоренный к пяти годам колонии, отверг возможность отправиться на СВО в качестве обычного солдата. Об этом сообщил адвокат Сергей Буйновский.
Как пишет telegram-канал Daily Storm со слов Буйновского, Попов заявил, что готов принять участие в СВО исключительно на командных позициях, соответствующих его прежнему опыту и воинскому званию. Для этого ему необходимо реабилитироваться. В настоящее время Попов находится в следственном изоляторе Тамбова. Он ожидает этапирования к месту отбывания наказания после вынесенного приговора.
Тамбовский гарнизонный военный суд 24 апреля признал бывшего командующего 58-й армией виновным по статьям о мошенничестве и служебном подлоге. Суд приговорил Попова к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Сам Попов свою вину категорически отрицает. Администрация Запорожской области, признанная потерпевшей стороной по делу, выступила с просьбой отменить приговор.
