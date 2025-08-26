ЦБ обязал банки раскрывать причины блокировки карт клиентов

Банк России обязал банки подробно разъяснять клиентам причины блокировки карт, счетов и ограничений дистанционного обслуживания. Об этом говорится в новом информационном письме, опубликованном пресс-службой регулятора.
«Банки должны четко информировать клиентов, на основании какого именно федерального закона и в соответствии с какой его нормой блокируется карта или счет. Также необходимо разъяснять, какие шаги нужно предпринять для восстановления обслуживания», — говорится в telegram-канале пресс-службы Банка России.
Центробанк отметил, что ранее клиенты часто не понимали оснований для ограничений, так как банки не всегда ясно сообщали причину. Теперь кредитные организации должны указывать, по какому федеральному закону и на основании какой нормы принимается решение.
В регуляторе подчеркнули, что нельзя одновременно применять требования закона «О национальной платежной системе» и закона о противодействии отмыванию доходов без достаточных оснований. ЦБ будет контролировать, как банки выполняют рекомендации и информируют клиентов.
За первое полугодие 2025 года количество жалоб россиян на банки возросло на 28% и достигло 182,4 тысячи. Согласно данным Банка России, основной причиной роста обращений стали претензии граждан к блокировке операций, банковских счетов и карт, а также к приостановке дистанционного обслуживания. В ведомстве пояснили, что подобные меры банки применяют для предотвращения финансового мошенничества
