«Я убежден, что она жива»: подробности нового поворота в спасении Наговицыной после трех неудачных попыток

Сын российской альпинистки Натальи Наговицыной, застрявшей на пике Победы, — Михаил — направил обращения председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову и в МИД с просьбой содействовать проведению аэровидеосъемки с использованием дронов в районе происшествия. Главная его цель — подтвердить факт, что мать жива, и организовать спасательную операцию.
Однако с момента ЧП было предпринято три попытки спасти россиянку, но все они были неудачными. Также начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков сообщил о завершении поисков спортсменки. На данный момент к месту, где находится Наговицына, подобраться невозможно. Что известно о происшествии к этому часу — в материале URA.RU.
Сын Наговицыной уверен в том, что она жива
Михаил Наговицын обратился в российские правоохранительные ведомства с просьбой проверить территорию на пике Победы, где предположительно может находиться его мать, с помощью дронов. В сети он разместил кадры, снятые с помощью БПЛА, и подчеркнул, что Наталья Наговицына обладает значительным альпинистским опытом и имеет второй спортивный разряд.
"На видео, полученном мной от maga.fpv, отчетливо видно, что спустя семь дней после потери связи она активно машет рукой, полна сил. Я убежден, что моя мама до настоящего времени жива», — написал мужчина", — отметил мужчина.
По словам сына Наговицыной, благоприятные погодные условия в районе поисков сохранятся лишь на ближайшие двое суток, после чего проведение спасательных мероприятий станет невозможным. В связи с этим Михаил, при подтверждении кадрами аэровидеосъемки, что его мать жива, просит организовать спасательную операцию.
Спасти спортсменку смогут только через год
Наталью Наговицыну смогут эвакуировать не ранее июля 2026 года. Кыргызский альпинист Наиль Муратов пояснил, что сейчас погодные условия в высокогорье крайне неблагоприятны, и отправлять спасательные группы с риском для жизни вне установленного сезона никто не станет. Для эвакуационной операции потребуется участие не менее 10–12 квалифицированных спасателей, у которых будет специальное снаряжение и достаточные запасы воды и продовольствия.
Муратов также подчеркнул, что даже стандартное восхождение на пик Победы — крайне сложная задача из-за труднопроходимых гребней. В случае эвакуации возникнет необходимость транспортировать тело человека, что существенно осложняет миссию. При этом отмечается, что период восхождений на пик очень ограничен: сезон длится с 10 июля по 15 августа.
Виктория Боня предложила помощь в операции по спасению
Телеведущая Виктория Боня готова оказать материальную поддержку семье пермячки Наговицыной. Она намерена лично перевести 10 тысяч долларов сыну альпинистки для организации экспедиции по эвакуации тела с горы. Женщина также подчеркнула, что трагедия, произошедшая со спортсменкой, не может оставить равнодушными всех, кто связан с альпинизмом и горами.
Ранее Виктория Боня совершила восхождение на Эверест. Она отмечала, что во время экспедиции неоднократно сталкивалась с опасностями и была вынуждена согреваться при помощи бутылок с горячей водой.
Шанс Наговицыной на спасение зависит от ее физической подготовки
С 12 августа спортсменка с переломом ноги находится на высоте примерно 7 200 метров на пике Победы. Попытки эвакуации, предпринятые ее напарниками, не увенчались успехом — один из участников группы погиб во время операции.
Сотрудники спасательных служб затрудняются дать однозначный ответ о текущем состоянии Натальи Наговицыной — последний раз признаки жизни от нее фиксировались 19 августа. По оценкам специалистов, транспортировка пострадавшей с такой высоты практически невозможна. Медики, опрошенные telegram-каналом «Царьград», отмечают: вероятность выживания в столь суровых условиях зависит от уровня подготовки человека. Если альпинист способен сохранять спокойствие, обеспечивать себя водой и поддерживать тепло — шанс на выживание сохраняется, даже несмотря на перелом.
«За это время нога может срастись неправильно, в этом ничего страшного, сейчас это все поправляется. Самая главная задача, чтобы не нарушилась микроциркуляция крови в организме. Если этого не будет, конечно, ей будет очень тяжело. Человек без еды может быть 20 дней, без воды значительно меньше», — заявила врач Людмила Лапа.
Доктор Андрей Кондрахин добавил, что делать прогнозы в подобных обстоятельствах крайне сложно. На высоте критически ощущается дефицит кислорода — это первый фактор. Травма ноги, потеря крови, отсутствие воды и пищи лишь усугубляют положение. Все зависит от резервных возможностей организма, если он справится с таким стрессом — шанс остается. «Но мы не знаем, какие там повреждения», — отметил эксперт.
