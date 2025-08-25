Здание больницы водников сошло со свай в Салехарде (фото из архива)
В Салехарде сошло со свай здание больницы водников. Прием пациентов в этом здании не ведется, сообщает «Медиацентр Салехард».
«На место выехали специалисты для выяснения обстоятельств. Прием пациентов в этом здании не ведется. Медицинские услуги предоставляются в стационаре больницы по адресу Мира, 11а», — пишут в telegram-канале «Медиацентр Салехард».
Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу городской администрации. Ответ ожидается.
