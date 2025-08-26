В МИД РФ озвучили данные о погибших от ударов ВСУ за неделю

За неделю пострадало 140 человек в результате атак ВСУ. Среди них есть и несовершеннолетние. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«За неделю с 18 по 24 августа от обстрелов украинских нацистов пострадали 140 мирных жителей», — заявил Мирошник в своем telegram-канале. Он отметил, что ранены 121 человек, включая восьмерых несовершеннолетних. Погибли 19 человек, в том числе и один ребенок. По словам посла, за неделю ВСУ выпустили по гражданским целям на территории РФ не менее 2357 боеприпасов.
Ранее Родион Мирошник поделился информацией, что, в период с начала СВО, в результате обстрелов со стороны ВСУ в России погибло более 6,8 тысячи мирных жителей. В том числе 223 ребенка.
