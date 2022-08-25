BV: у Путина нет доверия к Макрону из-за его противоречий по НАТО

Владимир Путин перестает доверять Эммануэлю Макрону Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент России Владимир Путин не доверяет президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи с тем, что последний продолжает быть лояльным НАТО, не смотря на его слова об обратном. Об этом сообщает Boulevard Voltaire.

«Поставив диагноз „смерть мозга НАТО“, он теперь одобряет решения сотрудников этого органа под руководством США», — поясняет автор материала Николя Готье. Он уточняет, что Макрон в настоящий момент старается поддерживать отношения с Путиным, но в то же время обозреватель задается вопросом, а доверяет ли президент РФ своему коллеге. «Мне возразят, что при этом он упорно поддерживает связи с Владимиром Путиным, что делает ему честь. Но прислушивается ли российский лидер к голосу Франции? Это большой вопрос», — говорится в материале.

Также Готье пишет, что народ Франции хочет прекращения конфликта на Украине, но для этого нужна дипломатия. Но нынешний глава страны [Макрон] далек от этого [дипломатии]. Глава Франции продолжает оказывать помощь США и НАТО в этом вопросе.

Ранее Макрон позвонил российскому главе. В ходе телефонного разговора, президент РФ предупредил французского лидера о том, что систематические обстрелы украинских военных Запорожской АЭС создают опасность возникновения ядерной катастрофы.

Страны НАТО, в том числе и Франция оказывают помощь Украине в связи с тем, что Россия с 24 февраля начала специальную операцию. По словам президента РФ Владимира Путина, основная задача — помочь мирному населению Донбасса и защитить их от киевского геноцида. Такие западные страны начали вводить антироссийские санкции.