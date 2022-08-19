Макрон позвонил Путину

Эммануэль Макрон переговорил с Владимиром Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил российскому главе Владимиру Путину. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном», — говорится в сообщении на официальном сайте. В пресс-службе уточнили, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.
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