Макрон позвонил Путину

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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, макрон эмманюэль
Эммануэль Макрон переговорил с Владимиром Путиным Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил российскому главе Владимиру Путину. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном», — говорится в сообщении на официальном сайте. В пресс-службе уточнили, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

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Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил российскому главе Владимиру Путину. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. «Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном», — говорится в сообщении на официальном сайте. В пресс-службе уточнили, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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