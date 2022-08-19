Путин предупредил Макрона о масштабной катастрофе из-за Украины

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора предупредил французского лидера Эммануэля Макрона о том, что систематические обстрелы украинских военных Запорожской АЭС создают опасность возникновения ядерной катастрофы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Обсуждались различные аспекты ситуации вокруг Украины. Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий», — сообщается на официальном сайте президента РФ.
Лидеры отметили необходимость скорейшего направления на Запорожскую АЭС Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для предоставления реальной оценки ситуации. «С российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам Агентства необходимое содействие», — уточнили в пресс-службе.
Макрон позвонил Путину 19 августа. В пресс-службе Кремля отметили, что лидеры условились продолжить контакты, передает RT.
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора предупредил французского лидера Эммануэля Макрона о том, что систематические обстрелы украинских военных Запорожской АЭС создают опасность возникновения ядерной катастрофы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. «Обсуждались различные аспекты ситуации вокруг Украины. Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий», — сообщается на официальном сайте президента РФ. Лидеры отметили необходимость скорейшего направления на Запорожскую АЭС Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для предоставления реальной оценки ситуации. «С российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам Агентства необходимое содействие», — уточнили в пресс-службе. Макрон позвонил Путину 19 августа. В пресс-службе Кремля отметили, что лидеры условились продолжить контакты, передает RT.