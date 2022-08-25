25 августа 2022

Махонин встретится с губернатором Ульяновской области

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Представление председателя Пермского краевого суда А.Суханкина, Пермь, дмитрий махонин
Регионы подпишут соглашения о сотрудничестве Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сегодня, 26 августа, принимает делегацию из Ульяновской области во главе с губернатором региона Алексеем Русских. Планируется подписание нескольких соглашений.

«Соглашения касаются торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества», — сообщает «В курсе.ру». Планируется также посещение ряда предприятий и Регионального инжинирингового центра.

В пресс-службе губернатора подтвердили информацию. У Алексея Русских и Дмитрия Махонина запланирована встреча.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сегодня, 26 августа, принимает делегацию из Ульяновской области во главе с губернатором региона Алексеем Русских. Планируется подписание нескольких соглашений. «Соглашения касаются торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества», — сообщает «В курсе.ру». Планируется также посещение ряда предприятий и Регионального инжинирингового центра. В пресс-службе губернатора подтвердили информацию. У Алексея Русских и Дмитрия Махонина запланирована встреча.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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