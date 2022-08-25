Махонин встретится с губернатором Ульяновской области

26 августа 2022 в 09:54 Размер текста - 17 +

Регионы подпишут соглашения о сотрудничестве Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сегодня, 26 августа, принимает делегацию из Ульяновской области во главе с губернатором региона Алексеем Русских. Планируется подписание нескольких соглашений. «Соглашения касаются торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества», — сообщает «В курсе.ру». Планируется также посещение ряда предприятий и Регионального инжинирингового центра. В пресс-службе губернатора подтвердили информацию. У Алексея Русских и Дмитрия Махонина запланирована встреча.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сегодня, 26 августа, принимает делегацию из Ульяновской области во главе с губернатором региона Алексеем Русских. Планируется подписание нескольких соглашений. «Соглашения касаются торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества», — сообщает «В курсе.ру». Планируется также посещение ряда предприятий и Регионального инжинирингового центра. В пресс-службе губернатора подтвердили информацию. У Алексея Русских и Дмитрия Махонина запланирована встреча.