Махонин встретится с губернатором Ульяновской области

Регионы подпишут соглашения о сотрудничестве
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сегодня, 26 августа, принимает делегацию из Ульяновской области во главе с губернатором региона Алексеем Русских. Планируется подписание нескольких соглашений.
«Соглашения касаются торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества», — сообщает «В курсе.ру». Планируется также посещение ряда предприятий и Регионального инжинирингового центра.
В пресс-службе губернатора подтвердили информацию. У Алексея Русских и Дмитрия Махонина запланирована встреча.
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