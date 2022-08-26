Российская ПВО перехватила шесть беспилотников ВСУ и «Точку-У»

За сутки российские средства противовоздушной обороны перехватили шесть украинских беспилотников, а также баллистическую ракету «Точка-У». Об этом сообщается в заявлении Минобороны РФ.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Комсомольское Донецкой народной республики, Байрак, Изюм Харьковской области, Безымянное и Степное Херсонской области», — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли город Стаханов в Луганской области. Они выпустили по нему десять ракет из американской РСЗО HIMARS. Об этом рассказали представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Россия проводит на территории Украины спецоперацию, с целью защитить мирное население Донбасса. О ее целях объявлял президент РФ Владимир Путин.
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За сутки российские средства противовоздушной обороны перехватили шесть украинских беспилотников, а также баллистическую ракету «Точка-У». Об этом сообщается в заявлении Минобороны РФ. «Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Комсомольское Донецкой народной республики, Байрак, Изюм Харьковской области, Безымянное и Степное Херсонской области», — сообщили в ведомстве. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли город Стаханов в Луганской области. Они выпустили по нему десять ракет из американской РСЗО HIMARS. Об этом рассказали представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Россия проводит на территории Украины спецоперацию, с целью защитить мирное население Донбасса. О ее целях объявлял президент РФ Владимир Путин.