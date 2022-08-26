26 августа 2022
25 августа 2022

Курганским сиротам будут помогать после выпуска из интерната

© Служба новостей «URA.RU»
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Многодетная семья Кириченко. Свердловская область, Березовский, детский дом, детский лагерь, детские игрушки
Выпускникам из интернатов окажут социальную поддержку Фото:

Курганским сиротам, выпустившимся из интерната, будет предложена помощь в социальной адаптации и социализации. Постановление правительства Курганской области опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постинтернатное сопровождение включает в себя мероприятия по предоставлению детям-сиротам педагогической, психологической, юридической и иной социальной помощи», — написано в постановлении. Помощь будет оказываться сиротам, достигшим 18-летнего возраста, но только до 23 лет.

Детям объяснят, как выходить из трудных жизненных ситуаций, обеспечат успешную социальную адаптацию и окажут психологическую и социально-правовую помощь. Выпускникам, которым нужен особый педагогический подход, предложат наставников. При завершении обучения сиротам помогут устроиться на работу. В это же время те, кто захотят отказаться от социальной поддержки после выпуска из интерната, могут написать отказ в организацию, в которой они находились до наступления совершеннолетия, либо в администрацию города, расположенную по месту жительства.

Ранее чиновники нагрянули с проверкой в курганский детдом. С детьми были проведены занятия по правилам дорожного движения, юридической ответственности за их нарушения, а также был усилен контроль за досуговой деятельностью воспитанников, в том числе в вечернее время.

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Курганским сиротам, выпустившимся из интерната, будет предложена помощь в социальной адаптации и социализации. Постановление правительства Курганской области опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Постинтернатное сопровождение включает в себя мероприятия по предоставлению детям-сиротам педагогической, психологической, юридической и иной социальной помощи», — написано в постановлении. Помощь будет оказываться сиротам, достигшим 18-летнего возраста, но только до 23 лет. Детям объяснят, как выходить из трудных жизненных ситуаций, обеспечат успешную социальную адаптацию и окажут психологическую и социально-правовую помощь. Выпускникам, которым нужен особый педагогический подход, предложат наставников. При завершении обучения сиротам помогут устроиться на работу. В это же время те, кто захотят отказаться от социальной поддержки после выпуска из интерната, могут написать отказ в организацию, в которой они находились до наступления совершеннолетия, либо в администрацию города, расположенную по месту жительства. Ранее чиновники нагрянули с проверкой в курганский детдом. С детьми были проведены занятия по правилам дорожного движения, юридической ответственности за их нарушения, а также был усилен контроль за досуговой деятельностью воспитанников, в том числе в вечернее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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