Жители Северодонецка выращивают огурцы в башне украинской БМП

Башня БМП защищает клумбу с огурцами от ветра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В городе Северодонецк Луганской народной республики местные жители обустроили в башне разбитой БМП грядку с огурцами. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сами предприимчивые горожане.

«За нашим домом в гаражах стояла украинская техника. Здесь были кочующие танки, пушки, много всего. Когда оттуда стреляли, прилетали ответки наступающих. И в один из дней мы проснулись и увидели, что одна БМП взорвалась, а башня перелетела через дом, ударилась о его крышу и благополучно приземлилась на клумбу с огурцами. В этом подъезде живут молодые ребята, они сажали картошку, помидоры, сладкий перец, даже кактус растет. И башня стала для огурцов как тепличка — она защищает от ветра, поэтому здесь собираем лучший урожай», — рассказала горожанка Людмила.

Теперь башня боевой машины пехоты ВСУ — местная достопримечательность. Люди со всего Северодонецка приходят посмотреть на некогда смертоносное оружие, необычно встроенное в пространство города. Однако сами жители пока не решили, что будут делать с ней — мнения разделились.

«Я лично думаю, что ей здесь не место. Почему? Грустно смотреть и вспоминать пережитое. Нас же они [украинцы] не жалели — стреляли по собакам, кошкам, палили дома. Больше, конечно, этим нацики занимались. Обычные солдаты и терроборона как-то меньше. Не хочется вспоминать и смотреть на нее [башню]. Но ребята, которые здесь живут, хотят оставить, даже постамент сделать. Им это интересно, так что посмотрим», — заключила Людмила.

Северодонецк был освобожден союзными войсками РФ и ЛНР в июне 2022 года. Сейчас город активно восстанавливается, начались тестовые включения городского водопровода.