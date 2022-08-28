Напуганные ценами на газ британцы требуют переговоров РФ и Киева

28 августа 2022 в 16:36 Размер текста - 17 +

Британцы опасаются нищеты из-за скачка цен на газ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Граждане Великобритании всерьез обеспокоены высокими ценами на газ, в связи с чем требуют переговоров Москвы и Киева. Об этом сообщает британское издание The Sunday Times. «Если бы правительство смогло найти способ поддержки Украины, чтобы прийти к мирному решению, это было бы здорово. Но я не слишком на это надеюсь», — сказал Сэм Пойнтер, менеджер по работе со страховыми компаниями. «У нас трое маленьких детей, так что по статистике мы одни из тех, кто живет от зарплаты до зарплаты», — сообщил Сэм изданию. Британка Карин Хайд особенно беспокоится о том, что ее 21-летний сын заканчивает университет. «Я много думаю о его будущем. Я действительно думаю, что мы немного виноваты в чрезмерном прославлении украинцев», — поделилась Хайд с The Sunday Times. Олли Фэйрхерст 35 лет считает, что британскому правительству нужно быть честнее в прогнозах на будущее. «Неправильно, что они [правительство] купаются в лучах славы, поддерживая Украину и позволяя беднейшим нести жертвы в этой стране», — говорит он. Европейские страны столкнулись с сильнейшим энергокризисом после введения беспрецедентного числа санкций против России из-за проведения ей спецоперации на Украине. Цена на газ в Европе превысила 3500 долларов за тысячу кубометров впервые с марта.

Граждане Великобритании всерьез обеспокоены высокими ценами на газ, в связи с чем требуют переговоров Москвы и Киева. Об этом сообщает британское издание The Sunday Times. «Если бы правительство смогло найти способ поддержки Украины, чтобы прийти к мирному решению, это было бы здорово. Но я не слишком на это надеюсь», — сказал Сэм Пойнтер, менеджер по работе со страховыми компаниями. «У нас трое маленьких детей, так что по статистике мы одни из тех, кто живет от зарплаты до зарплаты», — сообщил Сэм изданию. Британка Карин Хайд особенно беспокоится о том, что ее 21-летний сын заканчивает университет. «Я много думаю о его будущем. Я действительно думаю, что мы немного виноваты в чрезмерном прославлении украинцев», — поделилась Хайд с The Sunday Times. Олли Фэйрхерст 35 лет считает, что британскому правительству нужно быть честнее в прогнозах на будущее. «Неправильно, что они [правительство] купаются в лучах славы, поддерживая Украину и позволяя беднейшим нести жертвы в этой стране», — говорит он. Европейские страны столкнулись с сильнейшим энергокризисом после введения беспрецедентного числа санкций против России из-за проведения ей спецоперации на Украине. Цена на газ в Европе превысила 3500 долларов за тысячу кубометров впервые с марта.