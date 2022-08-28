28 августа 2022
27 августа 2022

В Челябинске разрушили пост ДПС

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Стационарный пост ГИБДД. Архив. Челябинск, гаи, пост дпс, гибдд
Стационарный пост ДПС на въезде в Челябинск прекратил свое существование (фото из архива) Фото:

В Челябинске снесли пост ДПС на Бродокалмакском тракте, а также четыре признанных ветхоаварийными здания. Об этом сообщила на аппаратном совещании в мэрии 29 августа замглавы города Надежда Рыльская.

«Завершены мероприятия по сносу многоквартирных домов на улицах Стахановцев, Зотова, Красноармейской и Доватора. Также был снесено нежилое знание поста ДПС на Бродокалмакском тракте. Заключен контракт на снос многоквартирного дома на Потемкина, 43. Также подготовлена проектно-сметная документация по сносу поста ДПС на Шершневском кольце», — доложила Рыльская мэру Наталье Котовой в ходе совещания, проходящего по видеосвязи.

Всего по данным на 25 августа новые квартиры в Челябинске получили 79 человек, ранее проживавших в аварийных домах. Еще с 43 семьями идет оформление соответствующих документов.

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В Челябинске снесли пост ДПС на Бродокалмакском тракте, а также четыре признанных ветхоаварийными здания. Об этом сообщила на аппаратном совещании в мэрии 29 августа замглавы города Надежда Рыльская. «Завершены мероприятия по сносу многоквартирных домов на улицах Стахановцев, Зотова, Красноармейской и Доватора. Также был снесено нежилое знание поста ДПС на Бродокалмакском тракте. Заключен контракт на снос многоквартирного дома на Потемкина, 43. Также подготовлена проектно-сметная документация по сносу поста ДПС на Шершневском кольце», — доложила Рыльская мэру Наталье Котовой в ходе совещания, проходящего по видеосвязи. Всего по данным на 25 августа новые квартиры в Челябинске получили 79 человек, ранее проживавших в аварийных домах. Еще с 43 семьями идет оформление соответствующих документов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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