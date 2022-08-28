В Челябинске разрушили пост ДПС

В Челябинске снесли пост ДПС на Бродокалмакском тракте, а также четыре признанных ветхоаварийными здания. Об этом сообщила на аппаратном совещании в мэрии 29 августа замглавы города Надежда Рыльская.
«Завершены мероприятия по сносу многоквартирных домов на улицах Стахановцев, Зотова, Красноармейской и Доватора. Также был снесено нежилое знание поста ДПС на Бродокалмакском тракте. Заключен контракт на снос многоквартирного дома на Потемкина, 43. Также подготовлена проектно-сметная документация по сносу поста ДПС на Шершневском кольце», — доложила Рыльская мэру Наталье Котовой в ходе совещания, проходящего по видеосвязи.
Всего по данным на 25 августа новые квартиры в Челябинске получили 79 человек, ранее проживавших в аварийных домах. Еще с 43 семьями идет оформление соответствующих документов.
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