Алибасовы заработали десятки миллионов на отравлении «Кротом»

29 августа 2022 в 12:02 Размер текста - 17 +

Семья Бари Алибасова заработала на истории с отравлением 20 миллионов Фото: Владимир Гердо, ТАСС Бари Алибасов-младший рассказал о доходах семьи, связанных с тяжелым отравлением его отца после употребления внутрь чистящего средства «Крот». Об этом он рассказал в интервью для Пятого канала. «Самое удивительное — мы не заработали на „Кроте“. Хотя все думали, что это была акция, и впоследствии „Крот“ сам заплатил. Но они ничего не заплатили. Они испугались и никак не отреагировали на эту историю вообще. А мы получили рекламные контракты внутри папиного личного блога. Абсолютно от других людей — самых разных, начиная от провидцев, заканчивая рекламными шмотками. В общей сложности заработок составил около 20 миллионов рублей», — рассказал Алибасов-младший. Алибасов поделился, что приблизительный заработок семьи на истории с «Кротом» составил около 20 миллионов рублей. Большую часть этих денег семья заработала благодаря активному сотрудничеству с рекламодателями. Бари Алибасов-старший отравился средством для прочистки труб «Крот» в 2019 год. Он выпил его по ошибке, перепутав жидкость с соком. Позднее он проиграл судебное разбирательство с производителем. Спустя год он проходил лечение в психиатрической клинике.

Бари Алибасов-младший рассказал о доходах семьи, связанных с тяжелым отравлением его отца после употребления внутрь чистящего средства «Крот». Об этом он рассказал в интервью для Пятого канала. «Самое удивительное — мы не заработали на „Кроте“. Хотя все думали, что это была акция, и впоследствии „Крот“ сам заплатил. Но они ничего не заплатили. Они испугались и никак не отреагировали на эту историю вообще. А мы получили рекламные контракты внутри папиного личного блога. Абсолютно от других людей — самых разных, начиная от провидцев, заканчивая рекламными шмотками. В общей сложности заработок составил около 20 миллионов рублей», — рассказал Алибасов-младший. Алибасов поделился, что приблизительный заработок семьи на истории с «Кротом» составил около 20 миллионов рублей. Большую часть этих денег семья заработала благодаря активному сотрудничеству с рекламодателями. Бари Алибасов-старший отравился средством для прочистки труб «Крот» в 2019 год. Он выпил его по ошибке, перепутав жидкость с соком. Позднее он проиграл судебное разбирательство с производителем. Спустя год он проходил лечение в психиатрической клинике.