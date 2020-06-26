Бари Алибасов попал в психиатрическую клинику

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В прошлом году Бари Алибасов проиграл суд против производителя жидкости для очистки труб «Крот». Он по ошибке выпил химическое средство вместо сока. Во время судебного процесса шоумен заявил, что его отравил вокалист группы «На-На» Владимир Политов, пишет « Царьград ».

Алибасов пропал накануне своего 73-летия. Его товарищи предполагали, что продюсер «сбежал от общества» , либо от имущественных вопросов, связанных с наследством. Вскоре выяснилось, что все это время продюсер лежал в больнице, но причина госпитализации неизвестна. В пятницу, 26 июня, после осмотра медиками Алибасова увезли на скорой из медучреждения в психиатрическую клинику. Сын шоумена в беседе с телеканалом 360 заявил, что понятия не имеет, откуда взялась новость о том, что его отец попал в психушку.

Музыкальный продюсер и основатель группы «На-На» Бари Алибасов, который пропал 5 июня, оказался в одной из психиатрических клиник Москвы. У шоумена нестабильное состояние из-за принимаемых препаратов, пишет издание StarHit.

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