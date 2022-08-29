Армия РФ сбила украинский беспилотник на подлете к ЗАЭС

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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, беспилотник, военные учения, орлан-10, беспилотный комплекс
ВСУ задействовали беспилотник для атаки на ЗАЭС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Запорожскую АЭС с помощью беспилотника, однако российская армия смогла сбить его на подлете к станции. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны РФ.

«Вчера украинские военные направили беспилотник для удара по территории Запорожской АЭС, его удалось сбить на подлете к спецкорпусу №1, где хранятся ядерное топливо американского производства и твердые радиоактивные отходы. Сбитый дрон упал на крышу спецкорпуса, серьезных разрушений и пострадавших нет», — сообщили в Минобороны.

ВСУ неоднократно обстреливали атомную электростанцию, что привело к угрозе ядерной катастрофы. Для урегулирования ситуации на Запорожскую АЭС выехала миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Запорожскую АЭС с помощью беспилотника, однако российская армия смогла сбить его на подлете к станции. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. «Вчера украинские военные направили беспилотник для удара по территории Запорожской АЭС, его удалось сбить на подлете к спецкорпусу №1, где хранятся ядерное топливо американского производства и твердые радиоактивные отходы. Сбитый дрон упал на крышу спецкорпуса, серьезных разрушений и пострадавших нет», — сообщили в Минобороны. ВСУ неоднократно обстреливали атомную электростанцию, что привело к угрозе ядерной катастрофы. Для урегулирования ситуации на Запорожскую АЭС выехала миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
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