Армия РФ сбила украинский беспилотник на подлете к ЗАЭС

ВСУ задействовали беспилотник для атаки на ЗАЭС
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Запорожскую АЭС с помощью беспилотника, однако российская армия смогла сбить его на подлете к станции. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны РФ.
«Вчера украинские военные направили беспилотник для удара по территории Запорожской АЭС, его удалось сбить на подлете к спецкорпусу №1, где хранятся ядерное топливо американского производства и твердые радиоактивные отходы. Сбитый дрон упал на крышу спецкорпуса, серьезных разрушений и пострадавших нет», — сообщили в Минобороны.
ВСУ неоднократно обстреливали атомную электростанцию, что привело к угрозе ядерной катастрофы. Для урегулирования ситуации на Запорожскую АЭС выехала миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
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