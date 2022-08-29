Армия РФ сбила украинский беспилотник на подлете к ЗАЭС

29 августа 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

ВСУ задействовали беспилотник для атаки на ЗАЭС Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Запорожскую АЭС с помощью беспилотника, однако российская армия смогла сбить его на подлете к станции. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. «Вчера украинские военные направили беспилотник для удара по территории Запорожской АЭС, его удалось сбить на подлете к спецкорпусу №1, где хранятся ядерное топливо американского производства и твердые радиоактивные отходы. Сбитый дрон упал на крышу спецкорпуса, серьезных разрушений и пострадавших нет», — сообщили в Минобороны. ВСУ неоднократно обстреливали атомную электростанцию, что привело к угрозе ядерной катастрофы. Для урегулирования ситуации на Запорожскую АЭС выехала миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Запорожскую АЭС с помощью беспилотника, однако российская армия смогла сбить его на подлете к станции. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. «Вчера украинские военные направили беспилотник для удара по территории Запорожской АЭС, его удалось сбить на подлете к спецкорпусу №1, где хранятся ядерное топливо американского производства и твердые радиоактивные отходы. Сбитый дрон упал на крышу спецкорпуса, серьезных разрушений и пострадавших нет», — сообщили в Минобороны. ВСУ неоднократно обстреливали атомную электростанцию, что привело к угрозе ядерной катастрофы. Для урегулирования ситуации на Запорожскую АЭС выехала миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).