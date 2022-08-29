Миссия МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС после обстрелов ВСУ

Миссия МАГАТЭ выехала на Запорожскую АЭС. Об этом заявил Генеральный директор организации Рафаэль Гросси в своем twitter-аккаунте (соцсеть заблокирована в РФ).
«День настал, миссия поддержки и помощи на Запорожскую АЭС уже в пути. Мы должны обеспечить безопасность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь тем, что возглавил эту миссию, которая будет на месте уже на этой неделе», — написал Гросси.
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что местные власти готовы обеспечить безопасность миссии МАГАТЭ. Власти Энергодара сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены устроить серию провокаций, чтобы сорвать визит миссии МАГАТЭ. ВСУ неоднократно обстреливали атомную электростанцию, что привело к угрозе ядерной катастрофы.
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Миссия МАГАТЭ выехала на Запорожскую АЭС. Об этом заявил Генеральный директор организации Рафаэль Гросси в своем twitter-аккаунте (соцсеть заблокирована в РФ). «День настал, миссия поддержки и помощи на Запорожскую АЭС уже в пути. Мы должны обеспечить безопасность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь тем, что возглавил эту миссию, которая будет на месте уже на этой неделе», — написал Гросси. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что местные власти готовы обеспечить безопасность миссии МАГАТЭ. Власти Энергодара сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены устроить серию провокаций, чтобы сорвать визит миссии МАГАТЭ. ВСУ неоднократно обстреливали атомную электростанцию, что привело к угрозе ядерной катастрофы.