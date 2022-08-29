Путин одобрил новые меры по подготовке мигрантов к жизни в России

29 августа 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил, что начинать работу по адаптации нужно еще на родине потенциальных мигрантов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин одобрил предложение руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова по созданию в РФ адаптационных центров для мигрантов. Работа начнется в нескольких пилотных регионах страны. «Я со многими коллегами разговариваю, многие уже подключились, нам нужно просто больше активности в этом отношении проявлять. В Узбекистане, в Таджикистане, в Кыргызстане они все с удовольствием это делают. Они прекрасно отдают себе отчет в том, что люди, когда уезжают с родины и приезжают к нам, должны быть адаптированы, должны знать нашу культуру, язык, знать российское законодательство», — отметил глава государства на совещании с Бариновым, информация содержится на официальном сайте президента РФ. Путин также отметил, что начинать работу по адаптации нужно еще на родине потенциальных мигрантов. А про российские обычаи, традиции и законы можно будет узнать в одном месте — в адаптационном центре. Кроме того, президент России проведет большое заседание Совета безопасности РФ, которое состоится в сентябре этого года, пишет Life . Уже известно, что в Российской Федерации готовится новый законопроект по регулированию въезда, выезда и пребывания на территории страны граждан иностранных государств, дополняет «Федеральное агентство новостей».

Президент России Владимир Путин одобрил предложение руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова по созданию в РФ адаптационных центров для мигрантов. Работа начнется в нескольких пилотных регионах страны. «Я со многими коллегами разговариваю, многие уже подключились, нам нужно просто больше активности в этом отношении проявлять. В Узбекистане, в Таджикистане, в Кыргызстане они все с удовольствием это делают. Они прекрасно отдают себе отчет в том, что люди, когда уезжают с родины и приезжают к нам, должны быть адаптированы, должны знать нашу культуру, язык, знать российское законодательство», — отметил глава государства на совещании с Бариновым, информация содержится на официальном сайте президента РФ. Путин также отметил, что начинать работу по адаптации нужно еще на родине потенциальных мигрантов. А про российские обычаи, традиции и законы можно будет узнать в одном месте — в адаптационном центре. Кроме того, президент России проведет большое заседание Совета безопасности РФ, которое состоится в сентябре этого года, пишет Life. Уже известно, что в Российской Федерации готовится новый законопроект по регулированию въезда, выезда и пребывания на территории страны граждан иностранных государств, дополняет «Федеральное агентство новостей».