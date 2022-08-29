В отряд специального назначения «Оберег» требуются бойцы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отряд специального назначения «Оберег», дислоцирующийся в Челябинске, объявил набор новых бойцов. Сообщение о наборе кандидатов появилось в группе отряда в социальных сетях

«Ведется отбор кандидатов для поступления на службу по контракту в 23 отряд специального назначения „Оберег“ в Челябинске. Набор осуществляется на должности стрелок, снайпер, пулеметчик, водитель», — говорится в сообщении в официальной группе отряда в «ВКонтакте».

В объявлении сообщается, что заработная плата для бойцов отряда начинается с 40 тысяч рублей при выполнении задач в пункте постоянного пребывания. В командировках выплаты увеличиваются.

Военнослужащим, вступившим в отряд, предоставляется служебное жилье в Челябинске, бесплатное медицинское обслуживание, ежегодное углубленное медицинское обследование. Также бойцы отряда имеют право на ежегодный отпуск от 35 до 60 суток, бесплатный проезд к месту проведения отпуска на военнослужащего и одного члена его семьи. Помимо прочего, бойцы смогут получать все социальные льготы, такие как военная ипотека, ежегодная материальная помощь, компенсация за найм жилья, стабильность в заработной плате и льготные путевки в санатории. При службе в спецназе один год засчитывается за полтора.

Ранее челябинцев приглашали служить в разведбатальон из Чебаркуля. Для зачисления в ряды военнослужащих, кандидаты должны обладать хорошей физической подготовкой, и быть морально устойчивы.