Челябинский спецназ набирает новых бойцов. Видео

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Тактико-специальное учение
В отряд специального назначения «Оберег» требуются бойцы Фото:

Отряд специального назначения «Оберег», дислоцирующийся в Челябинске, объявил набор новых бойцов. Сообщение о наборе кандидатов появилось в группе отряда в социальных сетях

«Ведется отбор кандидатов для поступления на службу по контракту в 23 отряд специального назначения „Оберег“ в Челябинске. Набор осуществляется на должности стрелок, снайпер, пулеметчик, водитель», — говорится в сообщении в официальной группе отряда в «ВКонтакте».

В объявлении сообщается, что заработная плата для бойцов отряда начинается с 40 тысяч рублей при выполнении задач в пункте постоянного пребывания. В командировках выплаты увеличиваются.

Военнослужащим, вступившим в отряд, предоставляется служебное жилье в Челябинске, бесплатное медицинское обслуживание, ежегодное углубленное медицинское обследование. Также бойцы отряда имеют право на ежегодный отпуск от 35 до 60 суток, бесплатный проезд к месту проведения отпуска на военнослужащего и одного члена его семьи. Помимо прочего, бойцы смогут получать все социальные льготы, такие как военная ипотека, ежегодная материальная помощь, компенсация за найм жилья, стабильность в заработной плате и льготные путевки в санатории. При службе в спецназе один год засчитывается за полтора.

Ранее челябинцев приглашали служить в разведбатальон из Чебаркуля. Для зачисления в ряды военнослужащих, кандидаты должны обладать хорошей физической подготовкой, и быть морально устойчивы.

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Отряд специального назначения «Оберег», дислоцирующийся в Челябинске, объявил набор новых бойцов. Сообщение о наборе кандидатов появилось в группе отряда в социальных сетях «Ведется отбор кандидатов для поступления на службу по контракту в 23 отряд специального назначения „Оберег“ в Челябинске. Набор осуществляется на должности стрелок, снайпер, пулеметчик, водитель», — говорится в сообщении в официальной группе отряда в «ВКонтакте». В объявлении сообщается, что заработная плата для бойцов отряда начинается с 40 тысяч рублей при выполнении задач в пункте постоянного пребывания. В командировках выплаты увеличиваются. Военнослужащим, вступившим в отряд, предоставляется служебное жилье в Челябинске, бесплатное медицинское обслуживание, ежегодное углубленное медицинское обследование. Также бойцы отряда имеют право на ежегодный отпуск от 35 до 60 суток, бесплатный проезд к месту проведения отпуска на военнослужащего и одного члена его семьи. Помимо прочего, бойцы смогут получать все социальные льготы, такие как военная ипотека, ежегодная материальная помощь, компенсация за найм жилья, стабильность в заработной плате и льготные путевки в санатории. При службе в спецназе один год засчитывается за полтора. Ранее челябинцев приглашали служить в разведбатальон из Чебаркуля. Для зачисления в ряды военнослужащих, кандидаты должны обладать хорошей физической подготовкой, и быть морально устойчивы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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