Челябинцев приглашают служить в военную разведку

Будущим разведчикам будет предъявлен ряд требований (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителей Челябинской области приглашают служить в разведывательный батальон, базирующийся в Чебаркуле. Согласно объявлению о наборе, опубликованном на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту по региону, рассматриваются кандидаты на воинские должности с 1-го по 4-й тарифный разряд.

«Объявляется набор в войсковую часть 17654 в Чебаркуль на вакантные воинские должности с 1 по 4 тарифный разряд. Требования к кандидатам: гражданство РФ, возраст от 18 до 35 лет, годность по состоянию здоровья (категория А), уровень физической подготовки не ниже оценки „Хорошо“, образование среднее полное общее, среднее профессиональное, высшее», — говорится в тексте объявления о наборе.

Кандидатам предлагают проходить службу по контракту вместо срочной. Также в случае зачисления в ряды вооруженных сил им гарантируют денежное довольствие от 30 тысяч рублей, проживание либо на территории воинской части в благоустроенной казарме, съемное либо служебное жилье. Также контрактников обеспечат бесплатным трехразовым питанием, вещевым и медицинским имуществом.

Помимо этого военнослужащие, подписавшие контракт, имеют право на получение всех социальных льгот. Через пять лет службы они смогут получить жилье за счет государства, а также высшее образование. Но самое главное, за особые заслуги разведчики могут получить повышенное денежное довольствие.

Ранее объявили набор для прохождения военной службы по контракту в Таджикистане. Помимо всех прочих льгот у контрактников, проходящих службу за границей, выслуга лет начисляется, как год за три. Следовательно, военнослужащие могут раньше выйти на пенсию.