Курганец больше часа ждет полицейских, чтобы сдать дебошира

Житель Шадринска Курганской области заступился за детей, которым угрожал пьяный сосед Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Шадринска Курганской области больше часа ждет полицейских, чтобы сдать пьяного дебошира, угрожавшего двум детям расправой. Об этом очевидец сам рассказал URA.RU.

«Я, находясь в своей квартире, услышал в подъезде шум и крики. Нетрезвый мужчина лет 50-ти ругался матом и угрожал расправой двум детям, которые живут в соседней квартире с ним. Он требовал от них деньги, угрожал. Я потребовал прекратить эти действия и предупредил, что обращусь в полицию. На что он начал мне угрожать и побежал за мной, я вышел на улицу. Дозвониться в дежурную часть мне не удалось: по номеру 102 на протяжении часа не отвечали, по номеру 112 сообщили, что обращение будет передано сотрудникам полиции. Прошел час после звонка, до сих пор ни один сотрудник здесь не появился», — рассказал очевидец.

По словам собеседника, дети закрылись в своей квартире. Он просил их до приезда полицейских никому не открывать. Он также отметил, что в дежурной части промедление объяснили тем, что сотрудники и участковый сейчас заняты.

URA.RU направило в УМВД по Курганской области запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил.